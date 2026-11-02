Τουρκία: Ανοίγουν οι υπόγειοι χώροι της Αγίας Σοφίας – Νέα τμήματα αποκαλύπτονται για πρώτη φορά

Στο φως έρχονται σταδιακά άγνωστοι υπόγειοι χώροι της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, τους οποίους η Τουρκία σχεδιάζει να ανοίξει για πρώτη φορά στους επισκέπτες.

Την προαναγγελία έκανε ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, παρουσιάζοντας την πρόοδο των εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης του ιστορικού μνημείου. Μιλώντας μετά την έναρξη του Φεστιβάλ Πολιτιστικής Διαδρομής της Αττάλειας, ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι επισήμανε ότι οι υπόγειοι χώροι της Αγίας Σοφίας είναι τουλάχιστον εξίσου ενδιαφέροντες με τους υπέργειους.

Ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις πρωτοφανείς για τη σύγχρονη ιστορία του μνημείου, υπογραμμίζοντας ότι πραγματοποιούνται υπό επιστημονική επίβλεψη. «Πραγματοποιούμε τα πιο ολοκληρωμένα έργα αποκατάστασης, συντήρησης και ενίσχυσης στην ιστορία της Δημοκρατίας στην Αγία Σοφία. Οι καθηγητές μας στην επιστημονική επιτροπή λένε ότι αυτά τα έργα είναι από τις πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις από την εποχή του αρχιτέκτονα Σινάν, του Οθωμανού αρχιτέκτονα του 16ου αιώνα», σημείωσε ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι.

Ο Τούρκος υπουργός ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει αρχικά να παρουσιάσει τις υπόγειες εργασίες στους δημοσιογράφους και στη συνέχεια να επιτρέψει την πρόσβαση στο κοινό, εφόσον διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες. «Δεδομένου ότι η Αγία Σοφία αποτελεί πολύτιμη πολιτιστική κληρονομιά, κάθε βήμα που κάνουμε υπόκειται σε επιστημονικό έλεγχο. Διατηρώντας την Αγία Σοφία ανοιχτή για λατρεία και επισκέψεις, εκτελούμε εξαιρετικά λεπτές μηχανικές εργασίες που θα προστατεύσουν την ασφάλεια και την αρχική υφή της κατασκευής», τόνισε ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι.

Ο ίδιος ενημέρωσε ότι «η έρευνα και οι εκτεταμένες εργασίες συνεχίζονται στους υπογείους ιστορικούς χώρους του κτιρίου». «Μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί περίπου 3.000 τόνοι λάσπης και μπάζων, ενώ έχουν εξεταστεί μια ιστορική σήραγγα, ένα κανάλι νερού και κελάρια», υπογράμμισε.

Σημείωσε, μάλιστα, ότι «η ομάδα έχει φτάσει σε νέους χώρους καθώς προχωρά σε ορισμένα τμήματα. Κάποιοι από αυτούς είναι αρκετά μεγάλοι ώστε να περάσουν άνθρωποι, αλλά οι λειτουργίες και οι ιστορικές συνδέσεις όλων των χώρων δεν έχουν ακόμη καθοριστεί».

Στο ίδιο πνεύμα εξήγησε ότι «οι κατασκευές αυτές προσφέρουν πληροφορίες για την ιστορική διαχείριση του νερού και τις υποδομές της Κωνσταντινούπολης», και ότι «οι ερευνητές μελετούν τα υπόγεια συστήματα που χρησιμοποιούνταν για την αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων και τη διανομή του νερού». «Οι εργασίες σε έναν υπόγειο τάφο τεσσάρων δωματίων, γνωστό ως υπογείο (hypogeum), στο βορειοανατολικό τμήμα βοηθούν επίσης τους ερευνητές να κατανοήσουν ίχνη από περιόδους παλαιότερες της Αγίας Σοφίας», δήλωσε ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι.

Οι εργασίες ενίσχυσης έχουν ξεκινήσει στον ημιθόλιο του ανατολικού τμήματος, όπου βρίσκονται το μιχράμπ (η κογχη που υποδεικνύει την κατεύθυνση της προσευχής) και το μινμπάρ (ο άμβωνας). Ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι δήλωσε ότι το μνημείο παραμένει ανοιχτό για λατρεία και επισκέψεις κατά τη διάρκεια των εργασιών. Τέλος, ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι είπε ότι το υπουργείο προστατεύει την κληρονομιά του Φατίχ (του Οθωμανού Σουλτάνου Μεχμέτ Β΄, που κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη το 1453) με μια ολιστική προσέγγιση, από τον θόλο μέχρι τις υπόγειες κατασκευές.