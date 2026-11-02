Έφοδος στην Πολεοδομία Κατερίνης: Διευθυντής και προϊστάμενος ανάμεσα στους συλληφθέντες – Τα «γρηγορόσημα» και οι μηχανικοί – «αχυράνθρωποι»

Σε τουλάχιστον 7 συλλήψεις έχουν προχωρήσει στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. έπειτα από έφοδο που πραγματοποίησαν στην Πολεοδομία της Κατερίνης, το πρωί της Δευτέρας.

Οι συλληφθέντες είναι τόσο υπάλληλοι της Πολεοδομίας όσο και ιδιώτες μηχανικοί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, voria.gr, μεταξύ τους είναι ο διευθυντής της υπηρεσίας και ο προϊστάμενος του Τμήματος Δόμησης και Ελέγχου.

Η έφοδος των «Αδιάφθορων» έρχεται έπειτα από έξι μήνες ερευνών, που ξεκίνησαν έπειτα από σχετική καταγγελία, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε το έναυσμα για την έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Η έρευνα αφορά σε χρήματα που φέρεται να δίνονταν για εξυπηρετήσεις και παρεμβάσεις σε πολεοδομικές υποθέσεις. Οι Αρχές εξετάζουν τις σχέσεις μεταξύ των ιδιωτών και των υπηρεσιακών στελεχών, καθώς και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την πολύμηνη παρακολούθηση της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, μηχανικοί -στελέχη της Πολεοδομίας- εισέπρατταν αμοιβές, προκειμένου να διεκπεραιώνουν κατά προτεραιότητα φακέλους για οικοδομικές άδειες, τα λεγόμενα γρηγορόσημα, ενώ φέρεται να λάμβαναν και ιδιωτικό έργο, χρησιμοποιώντας τις σφραγίδες άλλων μηχανικών, οι οποίοι λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με το κτίριο της πολεοδομίας να είναι προσβάσιμο μόνο στα αρμόδια κλιμάκια που διενεργούν την έρευνα. Έρευνες διενεργούνται και στις οικίες των συλληφθέντων.