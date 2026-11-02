Σητεία: Τρεις συλλήψεις μετά την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους

Στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας, βρίσκεται περιστατικό κατανάλωσης αλκοόλ από δύο ανηλίκους στη Σητεία, με τον έναν να καταλήγει στο νοσοκομείο, λόγω μέθης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων ένας ανήλικος, ο κηδεμόνας του και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, από την οποία προμηθεύτηκε το αλκοόλ.

Πώς εξελίχθηκε το περιστατικό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου 2026, όταν ο ανήλικος φέρεται να προμηθεύτηκε αλκοόλ από επιχείρηση ιδιοκτησίας 37χρονου στη Σητεία. Στη συνέχεια, το κατανάλωσε μαζί με ακόμη έναν ανήλικο, ο οποίος περιήλθε σε κατάσταση μέθης και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ακολούθησε αστυνομική επέμβαση, κατά την οποία συνελήφθη ο ανήλικος που προμηθεύτηκε το αλκοόλ, καθώς και η 45χρονη κηδεμόνας του, η οποία κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τον 37χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, από την οποία φέρεται να έγινε η προμήθεια του αλκοόλ, για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.