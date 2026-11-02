Ηράκλειο: Μετανάστες στοιβαγμένοι με βρεγμένες κουβέρτες στο λιμάνι – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Περισσότεροι από 450 μετανάστες βρίσκονται στον χώρο του λιμανιού Ηρακλείου, στο πρώην Ψυγείο, σε υπαίθριο χώρο. Η κατάσταση γίνεται ολοένα πιο ασφυκτική. Μάλιστα, η έντονη βροχόπτωση επιδεινώνει τις συνθήκες διαβίωσης.

Μετανάστες που βρίσκονταν στον υπαίθριο χώρο αναγκάστηκαν να παραμείνουν σκεπασμένοι με βρεγμένες κουβέρτες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις άπλωναν τα ρούχα τους στον ίδιο χώρο.

Τις πρωτόγνωρες διαστάσεις που έχει λάβει το μεταναστευτικό ζήτημα στην Κρήτη περιγράφει ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Σφακιανάκης, ο οποίος δήλωσε στο neakriti.gr, πως από το Σάββατο μέχρι σήμερα οι αφίξεις έχουν λάβει πρωτοφανή έκταση.

«Μέχρι αυτή τη στιγμή, σε επίπεδο Κρήτης, έχουμε φτάσει περίπου τους 2.000 μετανάστες. Αυτό θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ακόμα και “εισβολή”. Νομίζω ότι υπάρχει σχέδιο πίσω από αυτό το γεγονός και την κρίση που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Κρήτη», δήλωσε στο neakriti συνεχίζοντας:

«Βλέπουμε ότι οι καιρικές συνθήκες δεν είναι και τόσο ευνοϊκές, ωστόσο οι βάρκες φτάνουν η μία πίσω από την άλλη και ο αριθμός καθημερινά μεγαλώνει όλο και περισσότερο.

Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι υπάρχει τεχνογνωσία και εμπειρία από την ελληνική κυβέρνηση, καθώς και τα προηγούμενα χρόνια το κράτος μας έχει διαχειριστεί το μεταναστευτικό σε μεγαλύτερο βαθμό στο ανατολικό Αιγαίο. Το είδαμε στη συνέχεια και βορειότερα, στον Έβρο.

Άρα, υπάρχει εμπειρία και τεχνογνωσία. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το κατάλληλο σχέδιο στην περιοχή της Κρήτης για να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση και την κατάσταση που βιώνουμε.

Νομίζω ότι χρειάζονται διακρατικές συμφωνίες. Θα πρέπει να βρουν τον τρόπο και τη λύση για το πώς θα σταματήσουν τις ροές από την περιοχή της Λιβύης.»

Δύσκολη νύχτα την Κυριακή με 43 αφίξεις

Εν τω μεταξύ, δύσκολη επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού πραγματοποιήθηκε τη νύχτα της Κυριακής, στην παραλία της Τρυπητής, στα νότια του Ηρακλείου, όπου εντοπίστηκαν συνολικά 43 μετανάστες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Nea Kriti, ήταν εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες διάσωσης, στην απόκρημνη και δύσβατη ακτή. Δέκα από τους 43 μετανάστες, είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί μεγάλη επιχείρηση για την ασφαλή προσέγγιση και απομάκρυνσή τους. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και δύο γυναίκες.

Για τον απεγκλωβισμό τους κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και της 3ης ΕΜΑΚ, που επιχειρούσαν επί ώρες στην περιοχή, προκειμένου να προσεγγίσουν τους ανθρώπους και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Ο απεγκλωβισμός ολοκληρώθηκε μετά τις 4 τα ξημερώματα.

Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν τις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες χρειάστηκε να κινηθούν οι διασώστες, με την επιχείρηση να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο απαιτητικά περιστατικά των τελευταίων ωρών στα νότια παράλια της Κρήτης.

Το περιστατικό στην Τρυπητή, σημειώθηκε ενώ οι αρμόδιες Αρχές, βρίσκονταν ήδη σε κινητοποίηση λόγω των αλλεπάλληλων αφίξεων μεταναστών στα νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, και κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και από τις πρωινές ώρες σήμερα, καταγράφηκαν πολλά περιστατικά αφίξεων μεταναστών σε διαφορετικά σημεία της Κρήτης.

Μόνο μέσα στο προηγούμενο 24ωρο, καταγράφηκαν περιστατικά σε πολλά διαφορετικά σημεία, από τη Γαύδο και τα νότια του Ηρακλείου μέχρι την Ιεράπετρα, με δεκάδες ανθρώπους να εντοπίζονται σε κάθε περίπτωση.

Στα νότια του Ηρακλείου, αφίξεις καταγράφηκαν μεταξύ άλλων σε Τζίγκουνα, Καλά Λιμάνια, Ψαρή Φοράδα και Τρυπητή, ενώ στην περιοχή της Ιεράπετρας, υπήρξαν νέες αφίξεις σε Μύρτο, Τέρτσα και Κουφονήσι. Παράλληλα, περιστατικά σημειώθηκαν και στη Γαύδο.

Στη διάρκεια της νύχτας, 68 μετανάστες έφτασαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας, αφού είχαν περισυλλεγεί ανοιχτά της Χρυσής, από παραπλέον πλοίο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΑΓΡΕΞ, όπου φιλοξενούνται.

Η εικόνα των τελευταίων ωρών, είναι αυτή μιας συνεχούς αλυσίδας αφίξεων και επιχειρήσεων, με τις αρχές, να καλούνται να επιχειρούν ταυτόχρονα σε διαφορετικά και σε αρκετές περιπτώσεις δύσβατα σημεία της νότιας ακτογραμμής.