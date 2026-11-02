Ιόνια Οδός: Κλείνει για τρεις ημέρες το τμήμα Αντίρριο – Γαβρολίμνη – Δείτε πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στην Ιόνια Οδό από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου έως την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 20:00, λόγω εργασιών συντήρησης στις σήραγγες Μακύνειας και Κλόκοβας. Η κίνηση των οχημάτων στο τμήμα μεταξύ του Ανισόπεδου Κόμβου Αντιρρίου και του Ανισόπεδου Κόμβου Γαβρολίμνης θα διακόπτεται και στα δύο ρεύματα. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, με προσωρινή σήμανση για την καθοδήγηση των οδηγών

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Λόγω εργασιών ετήσιας συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις σήραγγες Μακύνειας και Κλόκοβας, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τρεις ημέρες στην Ιόνια Οδό.
  • Από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 20:00, θα διακόπτεται η κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ του Ανισόπεδου Κόμβου Αντιρρίου και του Ανισόπεδου Κόμβου Γαβρολίμνης, και στα δύο ρεύματα.
  • Η κίνηση των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, ενώ θα υπάρχει προσωρινή σήμανση για την καθοδήγηση των οδηγών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Λόγω εργασιών ετήσιας συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις σήραγγες Μακύνειας και Κλόκοβας θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τρεις ημέρες στην Ιόνια Οδό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νέας Οδού, από αύριο Τρίτη 3 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 20:00, θα διακόπτεται η κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ του Ανισόπεδου Κόμβου Αντιρρίου και του Ανισόπεδου Κόμβου Γαβρολίμνης, και στα δύο ρεύματα.

Η κίνηση των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων και συγκεριμένα:

  • Οι οδηγοί με κατεύθυνση προς Ιωάννινα θα εξέρχονται από τον κόμβο Αντιρρίου, στο 5,499ο χιλιόμετρο, και θα επανέρχονται στην Ιόνια Οδό από τον κόμβο Γαβρολίμνης, στο 18,507ο χιλιόμετρο.
  • Αντίστοιχα, όσοι κινούνται προς Αντίρριο θα ακολουθούν την αντίστροφη διαδρομή, μέσω της παλιάς εθνικής οδού, από τον κόμβο Γαβρολίμνης έως τον κόμβο Αντιρρίου.Η Νέα Οδός επισημαίνει ότι σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί πριν από την προγραμματισμένη ώρα. Παράλληλα, θα υπάρχει προσωρινή σήμανση για την καθοδήγηση των οδηγών, οι οποίοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της.
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