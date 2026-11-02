Ιόνια Οδός: Κλείνει για τρεις ημέρες το τμήμα Αντίρριο – Γαβρολίμνη – Δείτε πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

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Λόγω εργασιών ετήσιας συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις σήραγγες Μακύνειας και Κλόκοβας θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τρεις ημέρες στην Ιόνια Οδό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νέας Οδού, από αύριο Τρίτη 3 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 20:00, θα διακόπτεται η κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ του Ανισόπεδου Κόμβου Αντιρρίου και του Ανισόπεδου Κόμβου Γαβρολίμνης, και στα δύο ρεύματα.

Η κίνηση των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων και συγκεριμένα: