Δήμος Κατερίνης: «Η διαφάνεια στις πολεοδομικές διαδικασίες είναι αδιαπραγμάτευτη» – Η ανακοίνωση μετά την έφοδο της ΕΛ.ΑΣ.

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Έφοδος πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (2/11) στην Πολεοδομία Κατερίνης από στελέχη της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. («Αδιάφθοροι»), προχωρώντας και σε συλλήψεις.

Η έφοδος έγινε στο πλαίσιο της έρευνας για τη δράση φερόμενου κυκλώματος στο οποίο φέρεται να εμπλέκονται υπάλληλοι της Πολεοδομίας. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 11 συλλήψεις.

Τα γραφεία της Πολεοδομίας στεγάζονται στο κτίριο του Δημαρχείου, στο κέντρο της Κατερίνης, και ο δήμος σε ανακοίνωσή του τοποθετήθηκε για το θέμα, τονίζοντας ότι θα διατεθεί κάθε στοιχείο για τη διευκόλυνση της έρευνας.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο Δήμος Κατερίνης ενημερώθηκε για τη διενέργεια έρευνας από τις αρμόδιες Αρχές σε υποθέσεις της Υπηρεσίας Δόμησης. Η Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο διευκόλυνσης της έρευνας έχει δώσει εντολή να διατεθεί κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί.

Η διαφάνεια στις πολεοδομικές διαδικασίες είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη. Η Υπηρεσία Δόμησης συνεχίζει απρόσκοπτα την εξυπηρέτηση των πολιτών».