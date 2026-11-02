Ελένη Βρεττού (CrediaBank): Το μοντέλο των συγχωνεύσεων, οι μικρομεσαίες και οι προκλήσεις του 2027 στο 9ο Athens Investment Forum

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο 9ο Athens Investment Forum 2026 προκάλεσε η συζήτηση της Διευθύνουσας Συμβούλου και μέλους του ΔΣ της CrediaBank, Ελένης Βρεττού, με τον δημοσιογράφο Γιώργο Δημητρομανωλάκη.

Της Μαίρης Ι. Παπακωνσταντίνου

Η κα Βρεττού ανέλυσε τη στρατηγική της τράπεζας, η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα τριών επιτυχών συγχωνεύσεων, αναδεικνύοντας τη σημασία του μεγέθους για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στο σύγχρονο χρηματοπιστωτικό τοπίο.

Το μοντέλο των συγχωνεύσεων και οι ξένοι επενδυτές

Απαντώντας σε ερώτημα για το ενδεχόμενο εξαγοράς της CrediaBank, η κ. Βρεττού ξεκαθάρισε ότι η τράπεζα αποτελεί έναν όμιλο που δημιουργεί μέγεθος και υποστηρίζει σταθερά το σύστημα των συγχωνεύσεων. Υπογράμμισε ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν μπει για τα καλά στο «ραντάρ» των διεθνών επενδυτών, αν και σημείωσε πως υπάρχουν και ορισμένοι που ενδεχομένως επιθυμούν να αποεπενδύσουν. Αναφορικά με τη μετοχική σύνθεση των ιδρυμάτων, εξέφρασε την άποψη ότι η παρουσία ξένων μετόχων είναι θετική για την οικονομία, ωστόσο διευκρίνισε πως δεν είναι επιθυμητό οι ελληνικές τράπεζες να μετατραπούν σε απλές θυγατρικές ξένων ομίλων. Αντίθετα, πρόκρινε ως πιο ισχυρό ένα ισορροπημένο μοντέλο που θα συνδυάζει Έλληνες και ξένους επενδυτές. Σχετικά με το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων μεταξύ των συστημικών τραπεζών, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα θέμα που αφορά τις ίδιες, αλλά και την ύπαρξη πολιτικής βούλησης για τη λήψη τέτοιων δύσκολων αποφάσεων.

Ισχυρή χρηματοδοτική ισχύς με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η κ. Βρεττού χαρακτήρισε την CrediaBank ως την ταχύτερα αναπτυσσόμενη τράπεζα αυτή τη στιγμή, με το δανειακό της κεφάλαιο να καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 35%. Η τράπεζα έχει πλέον τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει αυτόνομα έως και 200 εκατομμύρια ευρώ ανά συναλλαγή, ποσό που διπλασιάζεται με τη συμμετοχή της HSBC Bank Malta p.l.c.. Παρουσιάζοντας τους κλάδους που οδηγούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στους οποίους αυξάνεται σημαντικά το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας, ξεχώρισε τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, τη μεταποίηση, το φάρμακο, το real estate, τη ναυτιλία και την ενέργεια. Παρά τη δραστηριοποίηση στους μεγάλους ομίλους, κατέστησε σαφές ότι η στρατηγική εστίαση της CrediaBank στρέφεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 60% της πιστωτικής της επέκτασης. Επιπλέον, σημείωσε ότι η τράπεζα ακολουθεί την ευρωπαϊκή πολιτική, προσφέροντας υψηλότερο επιτόκιο από αυτό της αγοράς, γεγονός που προσελκύει αυξημένες καταθέσεις.

Θωράκιση απέναντι στις προκλήσεις του 2027

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank εκτίμησε ότι το 2027 θα φέρει προκλήσεις, δεδομένου ότι η χώρα βρίσκεται ήδη σε προεκλογική περίοδο, ωστόσο δήλωσε βέβαιη ότι το σύστημα είναι καλά θωρακισμένο. Ειδική αναφορά έκανε στον κλάδο της ναυτιλίας, επισημαίνοντας ότι, παρά την εξαιρετικά επιτυχημένη συγκυρία που διανύουμε σήμερα, είναι νομοτελειακό ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει διόρθωση, και για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει έγκαιρη θωράκιση.

Platinum Χορηγοί του 9th Athens Investment Forum 2026 είναι ο CopelouzosGroup και η KPMG και Gold Χορηγοί ο όμιλος εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ Εμπορίας ΜΑΕ, ΑΚΤΩΡ, ΑVAX, CrediaBank και KIEFER. Silver Χορηγοί οι: Alphabank, Deloitte, Eurolife FFH, Fraport, gastrade, Grant Thornton, IAI, IGI Poseidon, IKH KNOW HOW, MOTOR OIL, T, VNK Capital. Bronze Χορηγοί: αδμηε, Εθνική Τράπεζα, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο, δesfa, EUROBANK, Hellenic Properties, HELLENIQ ENERGY, HILL International, ΗOWDEN, LONGI, OLYMPIA GROUP, PRIME. Υποστηρικτές του Forum οι: ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, Αthens International Airport, AXIA, Bennett Group, C&M ENGINEERING SA, ELPEN, DUTY FREE SHOPS, mortek, noisis, PAPAPOLITIS/PAPAPOLITIS, Piraeus, Quest GROUP και Χορηγοί Επικοινωνίας: mononews, realfm97.8, realnews, Real.gr, WORLDENERGYNEWS.