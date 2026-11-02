Η νέα επενδυτική ταυτότητα της Ελλάδας: Ανάπτυξη, Ανθεκτικότητα και Διεθνής Αξιοπιστία στο 9ο Athens Investment Forum

Στο επίκεντρο των εργασιών του 9ου Athens Investment Forum 2026 βρέθηκε η θεματική ενότητα «Ανάπτυξη και Επενδύσεις: Η νέα επενδυτική ταυτότητα της Ελλάδας: Ανάπτυξη, ανθεκτικότητα και διεθνής αξιοπιστία».

Της Μαίρης Ι. Παπακωνσταντίνου

Κορυφαίοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και του επιχειρηματικού κόσμου ανέλυσαν τις στρατηγικές επιλογές που θα θωρακίσουν την ελληνική οικονομία, με κοινό παρονομαστή την ανάγκη για παραγωγικές επενδύσεις, καινοτομία και τη δημιουργία καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Τάκης Θεοδωρικάκος: Μήνυμα για παραγωγικές επενδύσεις και στήριξη των μικρομεσαίων

Το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής έδωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στέλνοντας σαφές μήνυμα για την προσέλκυση εταιρειών που ενισχύουν την καινοτομία και τις εξαγωγές, με στόχο τη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι αυτή τη στιγμή υλοποιούνται 930 επενδυτικά έργα, ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δημιουργούν 15.000 θέσεις εργασίας υψηλών προδιαγραφών. Παράλληλα, τόνισε ότι η δέσμευση για αξιολόγηση των έργων εντός 90 ημερών γίνεται πράξη, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή.

Στο πλαίσιο των επόμενων κινήσεων, ο κ. Θεοδωρικάκος προανήγγειλε ότι μέχρι το τέλος του 2026 θα ενεργοποιηθούν τρία νέα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου, ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της τεχνολογίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συμπλήρωσε, επίσης, ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τη μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω περιβαλλοντικά φιλικών μεταφορικών λύσεων, καταλήγοντας πως η πιο ουσιαστική απάντηση για μια ανάπτυξη που φέρνει ευημερία σε όλους είναι μια οικονομία παραγωγική και ανθεκτική.

Οι προοπτικές στα ακίνητα, τον τουρισμό και τις υποδομές

Στην αγορά των ακινήτων αναφέρθηκε ο Ερρίκος Αρώνες, Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Properties, σημειώνοντας ότι η άνοδος των επιτοκίων επηρεάζει μεν τις τιμές των κατοικιών, αλλά δεν ανακόπτει το επενδυτικό ενδιαφέρον για το ελληνικό real estate. Όπως εξήγησε, η επιτυχία κρίνεται πλέον από το business plan του κάθε ακινήτου, ενώ η αγορά επηρεάζεται σημαντικά από μακροπρόθεσμους παράγοντες όπως η γήρανση του πληθυσμού, η αστικοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη.

Από την πλευρά του, ο Σάββας Καραγιάννης, Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας της Fraport Greece, υπογράμμισε τις μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης, ξεκαθαρίζοντας ότι στην Ελλάδα δεν υφίσταται ζήτημα υπερτουρισμού, αλλά παρατηρείται αυξημένο φορτίο τουριστικών ροών σε συγκεκριμένους προορισμούς, όπου και απαιτείται ειδική μέριμνα. Για μια υγιή τουριστική πορεία, σημείωσε ότι είναι απαραίτητη η σύγκλιση επενδύσεων σε δίκτυα και υποδομές, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τις δημόσιες επενδύσεις που γίνονται στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Η δυναμική της βιομηχανίας και το στοίχημα της χρηματοδότησης

Ο Βασίλειος Κάτσος, Πρόεδρος και Συνιδρυτής της VNK Capital και Founding Partner της Concordia, επεσήμανε ότι οι κλάδοι των τροφίμων, των φαρμάκων και της αμυντικής βιομηχανίας αποτελούν πεδία όπου η Ευρώπη αποδεικνύεται «γυμνός βασιλιάς», ωστόσο η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να δημιουργεί ευκαιρίες ακόμη και μέσα από κρίσεις. Ιδιαίτερα για τη φαρμακοβιομηχανία, τόνισε ότι προσφέρει ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό οικοσύστημα με καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος της ΠΕΦ, συν-Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ELPEN και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Medicines for Europe, πρότεινε τη λήψη μιας κεντρικής απόφασης για τη διαχείριση των πόρων, εισηγούμενος μάλιστα τη δημιουργία ενός αυτόνομου Υπουργείου Βιομηχανίας. Ο κ. Τρύφων έδωσε έμφαση στην ανάγκη εξειδικευμένων προγραμμάτων και εκπαίδευσης για τους νέους και εκτίμησε ότι οι επόμενες επιχειρηματικές συγχωνεύσεις θα επικεντρωθούν στο κομμάτι της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D).

Το χρηματοδοτικό τοπίο περιέγραψε ο Ιωσήφ Κιουρούκογλου, Chief of Wholesale Banking της Alpha Bank, αναφέροντας ότι μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται κάμψη στις χορηγήσεις δανείων. Επεσήμανε ότι, μπορεί οι μεγάλοι πελάτες να φέρνουν τα μεγάλα deals, όμως το πραγματικό στοίχημα για το τραπεζικό σύστημα παραμένει η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τέλος, ο Δρ. Παναγιώτης Πρόντζος, Partner και Head of Strategy and Investments της KPMG, υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία για την ψηφιακή τους αναβάθμιση. Ανέφερε μάλιστα ότι η χώρα έχει αξιοποιήσει ένα ιστορικό πακέτο πόρων ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο επιτρέπει στην Ελλάδα να χτίσει το μέλλον της σε πιο στέρεες βάσεις, μέσα σε ένα έντονα ευμετάβλητο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι το 9ο Athens Investment Forum 2026 πραγματοποιείται με την υποστήριξη σημαντικών ομίλων, έχοντας ως Platinum Χορηγούς τον Copelouzos Group και την KPMG, και Χρυσούς Χορηγούς τους ομίλους ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ Εμπορίας ΜΑΕ, ΑΚΤΩΡ, AVAX, CrediaBank και KIEFER.