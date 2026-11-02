Κρις Μέρφι: Ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών υπέστη εγκεφαλικό την ώρα που παρακολουθούσε αγώνα χόκεϊ του γιου του

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Εγκεφαλικό υπέστη ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών Κρις Μέρφι, 53 ετών, σύμφωνα με την επικεφαλής του προσωπικού του ίδιου. Η έδρα στη Γερουσία δεν είναι στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ωστόσο ο κ. Μέρφι έχει συμμετάσχει σε άλλες εκστρατείες της παράταξής του.

Όπως γίνεται γνωστό ο Δημοκρατικός γερουσιαστής νοσηλεύτηκε μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο Μέρφι άρχισε να αισθάνεται μούδιασμα στο χέρι του ενώ παρακολουθούσε τον αγώνα χόκεϊ του γιου του το Σάββατο το απόγευμα, δήλωσε η Άλισον Χέργουιτ, επικεφαλής του προσωπικού του γερουσιαστή του Κονέκτικατ.

«Μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Μεταφέρθηκε στο Johns Hopkins για περαιτέρω παρακολούθηση και ανταποκρίνεται καλά στη θεραπεία», ανέφερε σε δήλωση που ανέφερε το Reuters.

«Οι γιατροί είναι ενθαρρυμένοι από την πρόοδό του, είναι σε εγρήγορση και έχει τις αισθήσεις του, και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα αναρρώσει πλήρως», δήλωσε η Άλισον Χέργουιτ.

Ο Κρις Μέρφι εκπροσωπεί το Κονέκτικατ και επανεξελέγη τον Νοέμβριο του 2024 για εξαετή θητεία, που λήγει τον Ιανουάριο του 2031.

Οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας των ΗΠΑ στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, κάτι που θα απαιτήσει την κατάκτηση τεσσάρων ακόμη εδρών, κάτι που αποτελεί δύσκολο έργο. Αυτή τη στιγμή κατέχουν 47 από τις 100 έδρες, με τα δύο τρίτα των εδρών να είναι διαθέσιμα.