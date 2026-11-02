Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στον ανακριτή ο Παναγιώτης Γιαννάκης για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων μετέβη το πρωί της Δευτέρας (2/11) ο Παναγιώτης Γιαννάκης, προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στον ανακριτή, που χειρίζεται την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

Ο θρύλος του μπάσκετ έχει δηλώσει μέσω του δικηγόρου του, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία των απολογιών των έξι κατηγορουμένων στην υπόθεση, ότι προτίθεται να καταθέσει και να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Η διπλή τεχνική ποινή

Η απόφασή του, αφορά την δημοσιοποίηση στοιχείων της υπόθεσης και συγκεκριμένα τους ισχυρισμούς ενός εκ των σημαντικών μαρτύρων ότι το 2018, χρημάτισε, κατηγορούμενο, σήμερα διαιτητή, ώστε να κερδίσει η ομάδα του Φάρου Κερατσινίου στην αναμέτρηση της με τον Άρη, στον οποίο ο εκ των κορυφαίων του μπάσκετ ήταν προπονητής.

Σύμφωνα με την μαρτυρική κατάθεση, ο διαιτητής τότε, ως «δώρο» για τα χρήματα που φέρεται να είχε λάβει επέβαλε σκόπιμα στον Παναγιώτη Γιαννάκη διπλή τεχνική ποινή, με αποτέλεσμα την αποβολή του προπονητή του Άρη.

Υπενθυμίζεται ότι για το σκάνδαλο στημένων αγώνων έχουν προφυλακιστεί ο μέχρι πρότινος επικεφαλής της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλης Λιόλιος, ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης και οι πρώην διαιτητές Πέτρος Παπαπέτρου και Ηλίας Κορομηλάς.

Όσον αφορά την εν ενεργεία διαιτητή Βασιλική Τσαρούχα και τον πρώην διαιτητή Τάσο Πηλοΐδη αποφασίστηκε ο κατ’ οίκον περιορισμός τους με ηλεκτρονική επιτήρηση, καθώς και η απαγόρευση ενασχόλησης με το μπάσκετ.