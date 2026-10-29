Πρόεδρος ΕΟΚ: Κάποιοι πούλησαν το μπάσκετ και θα τους κρίνει η Δικαιοσύνη

«Κάποιοι πούλησαν το μπάσκετ, αλλά και τους Έλληνες που έχουν τέτοια μεγάλη αγάπη γι’ αυτό. Αυτούς θα τους κρίνει η Δικαιοσύνη» τόνισε ο νέος πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Άγγελος Παπανικολάου, ο οποίος επελέγη ως αντικαταστάτης του Βαγγέλη Λιόλιου μέχρι τις εκλογές της 20ης Δεκεμβρίου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας τόνισε πως «εμείς αναλάβαμε με διάθεση ευθύνης να κρατήσουμε το μπάσκετ ζωντανό με μια θεσμική σταθερότητα και να οδηγήσουμε την ΕΟΚ, σε συνεργασία με το υπουργείο Αθλητισμού, στις επόμενες εκλογές που θα διεξαχθούν διά ζώσης στις 20 Δεκεμβρίου» και εξήγησε ότι «χρειαζόμαστε την αρωγή του υπουργείου, γιατί υπάρχει αναστολή της χρηματοδότησης, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την καθολική συμμετοχή και έκφραση των σωματείων».

Απαντώντας στις κατηγορίες ότι έπρεπε να οριστεί προσωρινή διοίκηση πρωτοδικείου και να οδηγήσει την ΕΟΚ σε εκλογές, ανέφερε ότι «η προσφυγή σε προσωρινή διοίκηση που συνεπάγεται από παραίτηση των μελών του ΔΣ, θα οδηγήσει, κατά την άποψή μου, σε μια κατάσταση αβεβαιότητας και χάους».

«Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, παρά τις καταστάσεις αυτές, έγιναν απρόσκοπτα 700 αγώνες, 100 αγώνες σε εθνικά πρωταθλήματα και της GBL και των εθνικών πρωταθλημάτων, αλλά και 600 αγώνες σε τοπικά πρωταθλήματα και ενώσεις που αφορούν και μικρές ηλικίες. Σε περίπτωση που υπήρχε η προσφυγή στο πρωτοδικείο, για 45 ημέρες δεν θα μπορούσε να υπάρξει οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική Ομοσπονδία», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι «έπρεπε να πάμε με μία σταθερότητα στην επόμενη ημέρα και στην αλλαγή σελίδας».

Πρόσθεσε ότι με την προσωρινή διοίκηση «είναι κάτι το οποίο δεν είναι θεσμικά σωστό όσον αφορά και με τη FIBA, αλλά και με τη χρηματοδότηση των ενώσεων», δίνοντας ως παράδειγμα αυτό της Εθνικής, η οποία για να ταξιδέψει στα εκτός έδρας παιχνίδια, όπως είπε, πρέπει να τακτοποιηθούν οικονομικές εκκρεμότητες.

«Προτεραιότητα να πάμε ενωμένοι στην επόμενη εποχή»

Σχετικά με το αν ο ίδιος θα είναι υποψήφιος στις εκλογές της 20ης Δεκεμβρίου, απάντησε ότι «αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι να πάμε ενωμένοι, να οδηγήσουμε το ελληνικό μπάσκετ στην επόμενη υγιή εποχή. Δεν υπάρχει καμία άλλη σκέψη και καμία άλλη προτεραιότητα».

Ερωτηθείς για την υποψηφιότητα του Παναγιώτη Φασούλα, σχολίασε ότι «με τον κ. Φασούλα ήμασταν αντίπαλοι το 2021. Ο καθένας μπορεί να συμμετέχει. Απλά αυτό το οποίο εγώ έχω να πω είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα στη συμμετοχή και τη δραστηριοποίησή μας», ενώ πρόσθεσε ότι «το πιο σημαντικό αυτή την περίοδο είναι να μην καλλιεργούμε ένα τοξικό περιβάλλον».

Τέλος, ανέφερε ότι η διαδικασία που ανέκυψε, έγινε από το Ε.Π.ΑΘΛ.Α. που έχει θεσμοθετήσει το Υπουργείο Αθλητισμού. Εξήγησε ότι πρόκειται για «πλατφόρμα αθλητικής ακεραιότητας που γίνεται καταγραφή καταγγελιών, οι οποίες παραπέμπονται μετά στην αντίστοιχη επιτροπή, όπου προΐσταται αθλητικός εισαγγελέας».

«Μετά την παραίτηση και του κ. Πηλοΐδη, βρεθήκαμε σε μια προβληματική κατάσταση όσον αφορά τη στελέχωση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Κάναμε ανοιχτή πρόσκληση σε όλους όσους έχουν τις προϋποθέσεις να στελεχώσουν την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, αλλά δεν είχαμε συμμετοχές. Στηρίζουμε και έχουμε εμπιστοσύνη στην υπάρχουσα Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και στον Έλληνα διαιτητή γιατί δεν είναι όλοι ίδιοι», συμπλήρωσε.