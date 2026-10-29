Μαρία Καρυστιανού: Κατέθεσε τελικά μόνη της στεφάνι στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου – ΒΙΝΤΕΟ

Η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε στο Πάρκο Αθλητικής Φιλίας στη Θεσσαλονίκη, όπου κατέθεσε μόνη της τελικά στεφάνι για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, αφότου νωρίτερα σε ανάρτησή της είχε υποστηρίξει ότι απορρίφθηκε το αίτημά της να συμμετάσχει στην επίσημη τελετή κατάθεσης στεφάνων. Η επικεφαλής της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» είχε υποβάλει το σχετικό αίτημα στις 13 Οκτωβρίου, εκφράζοντας την επιθυμία της, να αποτίσει φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της χώρας.

Τελικά, προχώρησε σε ξεχωριστή κατάθεση στεφάνου, στέλνοντας παράλληλα μηνύματα κατά της αθλητικής βίας, της παρανομίας και της ασυδοσίας. Το στεφάνι τοποθετήθηκε μπροστά από την προτομή του συνταγματάρχη Μαρδοχαίου Φριζή, του Ελληνοεβραίου αξιωματικού, που σκοτώθηκε πολεμώντας στο αλβανικό μέτωπο το 1940.

Η ίδια, η οποία είχε ήδη εκφράσει δημόσια την αντίδρασή της, για την απόρριψη του αιτήματος, παρακολούθησε στη συνέχεια τη στρατιωτική παρέλαση, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

«Δεν μας άφησαν να καταθέσουμε στεφάνι για το ένδοξο ΟΧΙ που είπε ο ελληνικός λαός. Εμείς όμως καταθέτουμε στεφάνι και λέμε όχι στην αθλητική βία, όχι στην παρανομία, όχι στην ασυδοσία. Ναι στην αληθινή, πραγματική δημοκρατία. Ναι στη ζωή. Ναι στο ελπιδοφόρο μέλλον», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού μετά την κατάθεση στεφάνου.

Το βίντεο από την κατάθεση στεφάνου δημοσιεύτηκε σε λογαριασμό στο Facebook που συνδέεται με το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Το βίντεο που είχε ανεβάσει για την απόρριψη του αιτήματος

Σε βίντεο που δημοσίευσε η ίδια ανέφερε ότι είχε υποβάλει εγγράφως το σχετικό αίτημα στις 13 Οκτωβρίου, εκπροσωπώντας την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι δεν της δόθηκε η δυνατότητα να αποτίσει φόρο τιμής στους αγωνιστές της ελευθερίας.

«Μου είχαν πει ότι η πολιτική είναι βρώμικη, το βιώνω καθημερινά. Δεν περίμενα όμως να μου αρνηθούν ακόμη και αυτό το ιερό αίτημα για απόδοση τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Μαρία Καρυστιανού, αμφισβήτησε τη νομιμότητα της απόφασης, εκφράζοντας την άποψη ότι το αίτημά της απορρίφθηκε κατά παράβαση της νομοθεσίας.

«Ακόμη όμως και αυτό το ανθρώπινο αίτημα ψυχής μας το αρνήθηκαν με παράκαμψη της νομοθεσίας», υποστήριξε, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «άρνηση της ντροπής».

Το μήνυμα για το ιστορικό «Όχι» και τις επόμενες εκλογές

Στην ίδια δημόσια τοποθέτηση, η επικεφαλής της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» κάλεσε τους πολίτες να αντιδράσουν, συνδέοντας τον συμβολισμό της 28ης Οκτωβρίου, με τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής και λογοδοσίας, ενόψει των επόμενων εκλογών.

«Γι’ αυτό και σας καλώ να αφυπνιστείτε και να φωνάξουμε ένα ηχηρό «Όχι» όπως αυτό που βροντοφώναξε ο Ιωάννης Μεταξάς, σε όσους μας φιμώνουν γιατί έχουν στα χέρια τους την εξουσία», ανέφερε.

Κλείνοντας την παρέμβασή της, αναφέρθηκε στις επόμενες εκλογές, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι όσοι βρίσκονται σήμερα στην εξουσία πρέπει να οδηγηθούν σε λογοδοσία.

«Ήρθε η ώρα στις επόμενες εκλογές να τη χάσουν και να βρεθούν στη θέση της λογοδοσίας που είναι η μόνη που τους αρμόζει», τόνισε με έμφαση.