Καρυστιανού κατά Σαμαρά για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Αν είχε οριοθετήσει την ΑΟΖ όταν ήταν πρωθυπουργός, δεν θα μιλούσε σήμερα για ήττα της ΝΔ»

Για «βαρύγδουπες δηλώσεις» και «κροκοδείλια δάκρυα» επικρίνει η Μαρία Καρυστιανού τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά αναφορικά με την κριτική του στις ενέργειες της κυβέρνησης για το τουρκολυβικό μνημόνιο.

Σε ανάρτησή της Μαρία Καρυστιανού αναφέρει: «Ο κ. Αντώνης Σαμαράς, όταν ήταν πρωθυπουργός, είχε τη δυνατότητα να οριοθετήσει ΑΟΖ όπου δεν υπήρχε, και κυρίως την ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου, καθώς και να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 ν.μ., ιδίως στη Μεσόγειο, όπου δεν υπάρχει καν casus belli». «Αν είχε συμβεί αυτό, κ. Σαμαρά, τότε δεν θα μιλούσατε σήμερα για ήττα της κυβέρνησης της ΝΔ, με την οποία εκλεγήκατε, ούτε θα ‘κλαίγατε πάνω από χυμένο γάλα», είπε η Μαρία Καρυστιανού απευθυνόμενη στο πρώην πρωθυπουργό

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Μας αξίζει μια νέα Ελλάδα , μια τίμια πολιτική, στην οποία το ήθος και η αξιοπρέπεια θα επιβάλλουν στους «άριστους» την ανάληψη των ευθυνών τους.

Το παιχνίδι που παίζει κάθε φορά η υφιστάμενη ή εν δυνάμει αντιπολίτευση – κατηγορώντας την κυβέρνηση για λάθη και παραλείψεις που και οι ίδιοι, όταν ήταν στην εξουσία, διέπραξαν – κάποτε πρέπει να σταματήσει.

Ο κ. Αντώνης Σαμαράς, όταν ήταν πρωθυπουργός, είχε τη δυνατότητα να οριοθετήσει ΑΟΖ όπου δεν υπήρχε, και κυρίως την ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου, καθώς και να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 ν.μ., ιδίως στη Μεσόγειο, όπου δεν υπάρχει καν casus belli. Αν είχε συμβεί αυτό, κ. Σαμαρά, τότε δεν θα μιλούσατε σήμερα για ήττα της κυβέρνησης της ΝΔ, με την οποία εκλεγήκατε, ούτε θα “κλαίγατε” πάνω από χυμένο γάλα. Αν είχατε λειτουργήσει με πραγματικό πατριωτισμό, όπως αρέσκεστε να δηλώνετε, τότε ΔΕΝ θα είχε επιτραπεί η επικύρωση του παράνομου τουρκικό λιβυκού μνημονίου.

Αυτή είναι η αλήθεια!

Όλο το πολιτικό σύστημα έχει συμβάλει στη δυσμενή κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η χώρα!

Οι βαρύγδουπες δηλώσεις, όταν έχει ήδη συμβεί το κακό, δεν είναι παρά κροκοδείλια δάκρυα που αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την αποτυχία των μέχρι σήμερα Κυβερνήσεων των επαγγελματίων πολιτικών να διαφυλάξουν τα εθνικά συμφέροντα, είτε βρίσκονται σε θέση εξουσίας, είτε σε θέση αντιπολίτευσης».