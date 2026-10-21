Καρυστιανού κατά Σαμαρά για το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Αν είχε οριοθετήσει την ΑΟΖ όταν ήταν πρωθυπουργός, δεν θα μιλούσε σήμερα για ήττα της ΝΔ»

Η Μαρία Καρυστιανού επικρίνει με ανάρτησή της τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά για «βαρύγδουπες δηλώσεις» και «κροκοδείλια δάκρυα» αναφορικά με την κριτική του προς την κυβέρνηση για το τουρκολυβικό μνημόνιο. Όπως αναφέρει, ο κ. Σαμαράς είχε ως πρωθυπουργός τη δυνατότητα να οριοθετήσει ΑΟΖ Ελλάδας - Κύπρου και να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στη Μεσόγειο, αποτρέποντας την επικύρωση της συμφωνίας. Παράλληλα, καταλογίζει διαχρονική αποτυχία προάσπισης των εθνικών συμφερόντων σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα.

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Μαρία Καρυστιανού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για «βαρύγδουπες δηλώσεις» και «κροκοδείλια δάκρυα» επικρίνει η Μαρία Καρυστιανού τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, αναφορικά με την κριτική του στις ενέργειες της κυβέρνησης για το τουρκολυβικό μνημόνιο.
  • Η ίδια σημειώνει ότι ο κ. Σαμαράς είχε τη δυνατότητα όταν ήταν πρωθυπουργός να οριοθετήσει ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου και να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 ν.μ. στη Μεσόγειο, αποτρέποντας έτσι την επικύρωση της συμφωνίας.
  • Παράλληλα τονίζει: «Όλο το πολιτικό σύστημα έχει συμβάλει στη δυσμενή κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η χώρα!», καταγγέλλοντας αποτυχία των κυβερνήσεων να διαφυλάξουν τα εθνικά συμφέροντα.

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Για «βαρύγδουπες δηλώσεις» και «κροκοδείλια δάκρυα» επικρίνει η Μαρία Καρυστιανού τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά αναφορικά με την κριτική του στις ενέργειες της κυβέρνησης για το  τουρκολυβικό μνημόνιο.

Καρυστιανού για δείπνο Γεωργιάδη στην Αθηναϊκή Λέσχη: «Η συμμετοχή Ελλήνων υπουργών και βουλευτών με ξένες ομάδες πίεσης σε ιδιωτική λέσχη δεν είναι προσωπική υπόθεση»

Σε ανάρτησή της Μαρία Καρυστιανού αναφέρει: «Ο κ. Αντώνης  Σαμαράς, όταν ήταν πρωθυπουργός, είχε τη δυνατότητα να οριοθετήσει ΑΟΖ όπου δεν υπήρχε, και κυρίως την ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου, καθώς και να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 ν.μ., ιδίως  στη Μεσόγειο, όπου δεν υπάρχει καν casus belli».  «Αν είχε συμβεί αυτό, κ. Σαμαρά, τότε δεν θα μιλούσατε σήμερα για ήττα της κυβέρνησης της ΝΔ, με την οποία εκλεγήκατε, ούτε θα ‘κλαίγατε πάνω από χυμένο γάλα», είπε η Μαρία Καρυστιανού απευθυνόμενη στο πρώην πρωθυπουργό

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Μας αξίζει μια νέα Ελλάδα , μια τίμια πολιτική, στην οποία το ήθος και η αξιοπρέπεια θα επιβάλλουν στους «άριστους» την ανάληψη των ευθυνών τους.

Η Μαρία Καρυστιανού στο «Ενώπιος Ενωπίω» – ΒΙΝΤΕΟ

Το παιχνίδι που παίζει κάθε φορά η υφιστάμενη ή εν δυνάμει αντιπολίτευση – κατηγορώντας την κυβέρνηση για λάθη και παραλείψεις που και οι ίδιοι, όταν ήταν στην εξουσία, διέπραξαν –  κάποτε πρέπει να σταματήσει.

Ο κ. Αντώνης  Σαμαράς, όταν ήταν πρωθυπουργός, είχε τη δυνατότητα να οριοθετήσει ΑΟΖ όπου δεν υπήρχε, και κυρίως την ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου, καθώς και να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 ν.μ., ιδίως  στη Μεσόγειο, όπου δεν υπάρχει καν casus belli.  Αν είχε συμβεί αυτό, κ. Σαμαρά, τότε δεν θα μιλούσατε σήμερα για ήττα της κυβέρνησης της ΝΔ, με  την οποία εκλεγήκατε, ούτε θα “κλαίγατε” πάνω από χυμένο γάλα. Αν είχατε λειτουργήσει με πραγματικό πατριωτισμό, όπως αρέσκεστε να δηλώνετε, τότε ΔΕΝ θα είχε επιτραπεί η επικύρωση του παράνομου τουρκικό λιβυκού μνημονίου.

Όλα όσα είπε η Μαρία Καρυστιανού στο «Ενώπιος Ενωπίω»: Η απώλεια της κόρης της, η «κβαντική ιατρική» και η πολιτική – Τι ανέφερε για τον Τριαντόπουλο

Αυτή είναι η αλήθεια!

Όλο το πολιτικό σύστημα έχει συμβάλει στη δυσμενή κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η χώρα!

Οι βαρύγδουπες δηλώσεις, όταν έχει ήδη συμβεί το κακό, δεν είναι παρά κροκοδείλια δάκρυα που αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την αποτυχία των μέχρι σήμερα Κυβερνήσεων των επαγγελματίων πολιτικών να διαφυλάξουν τα εθνικά συμφέροντα, είτε βρίσκονται σε θέση εξουσίας, είτε σε θέση αντιπολίτευσης».

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