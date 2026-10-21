Ηράκλειο: Αιματηρή συμπλοκή στις Τρεις Βαγιές – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας – ΦΩΤΟ

Αιματηρό επεισόδιο με τραυματισμό ατόμου από αιχμηρό αντικείμενο σημειώθηκε στις Τρεις Βαγιές στο Ηράκλειο, κοντά στην εκκλησία του Άη Γιάννη Χωστού. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η άγρια συμπλοκή παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες από τις αρχές

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στις Τρεις Βαγιές στο Ηράκλειο, με τραυματισμό ενός ατόμου από αιχμηρό αντικείμενο κατά τη διάρκεια άγριας συμπλοκής.
  • Ο τραυματίας παρελήφθη σε ημιλιπόθυμη κατάσταση από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
  • Το περιστατικό εκτυλίχθηκε κοντά στην εκκλησία του Άη Γιάννη Χωστού, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η συμπλοκή.

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Αιματηρή συμπλοκή με αιχμηρό αντικείμενο σημειώθηκε στις Τρεις Βαγιές στο Ηράκλειο, με έναν τραυματία να μεταφέρεται σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσε αστυνομική δύναμη, ενώ κινητοποιήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας στον τραυματία.

Σύμφωνα με το neakriti, ο τραυματίας παρελήφθη σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Mέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε πολύ κοντά στην εκκλησία του Άη Γιάννη Χωστού, σε σημείο όπου διανυκτερεύουν αρκετοί αλλοδαποί. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί εάν τα άτομα που ενεπλάκησαν στη συμπλοκή σχετίζονται με όσους διαμένουν στην περιοχή.

Ο τραυματίας δέχτηκε χτύπημα στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο και, σύμφωνα με το neakriti.gr, έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Η πρώτη εκτίμηση δείχνει ότι τα τραύματα που φέρει ο νεαρός αλλοδαπός δεν είναι σοβαρά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία.

ΚΡΗΤΗ ΚΡΗΤΗ

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