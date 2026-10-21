Ηράκλειο: Αιματηρή συμπλοκή στις Τρεις Βαγιές – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας – ΦΩΤΟ

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Αιματηρή συμπλοκή με αιχμηρό αντικείμενο σημειώθηκε στις Τρεις Βαγιές στο Ηράκλειο, με έναν τραυματία να μεταφέρεται σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσε αστυνομική δύναμη, ενώ κινητοποιήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας στον τραυματία.

Σύμφωνα με το neakriti, ο τραυματίας παρελήφθη σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Mέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε πολύ κοντά στην εκκλησία του Άη Γιάννη Χωστού, σε σημείο όπου διανυκτερεύουν αρκετοί αλλοδαποί. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί εάν τα άτομα που ενεπλάκησαν στη συμπλοκή σχετίζονται με όσους διαμένουν στην περιοχή.

Ο τραυματίας δέχτηκε χτύπημα στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο και, σύμφωνα με το neakriti.gr, έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Η πρώτη εκτίμηση δείχνει ότι τα τραύματα που φέρει ο νεαρός αλλοδαπός δεν είναι σοβαρά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία.