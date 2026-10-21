Έκρηξη σε κτίριο στον Κολωνό: Αυτός είναι ο μηχανισμός που εξερράγη τραυματίζοντας 4 ανθρώπους – Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

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Φωτογραφίες από τα εξαρτήματα του εκρηκτικού μηχανισμού που εξερράγη στον Κολωνό, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο αστυνομικοί, ήρθαν στη δημοσιότητα. Στις εικόνες διακρίνονται στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, προκειμένου να εξακριβώσουν πώς ήταν κατασκευασμένος ο μηχανισμός και με ποιον τρόπο ενεργοποιήθηκε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις φωτογραφίες αποτυπώνονται ένα μπουτόν, μία πλακέτα, ελατήρια και μπαταρίες. Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνεται και ένα εξάρτημα που ενδέχεται να προέρχεται από ψηφιακή συσκευή κουζίνας ή ζυγαριά κουζίνας. Παράλληλα, εξετάζεται ένα ακόμη εξάρτημα, στο εσωτερικό του οποίου πιθανολογείται ότι είχε τοποθετηθεί η εκρηκτική ύλη.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε όταν ένας ανθυπαστυνόμος πάτησε το μπουτόν του μηχανισμού. Ωστόσο, οι συνθήκες ενεργοποίησής του παραμένουν υπό διερεύνηση, καθώς οι αστυνομικοί εξετάζουν τη συνδεσμολογία των εξαρτημάτων και διαφορετικά ενδεχόμενα για τον τρόπο πυροδότησης.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Ένα από τα βασικά ζητήματα που διερευνούν οι αστυνομικοί είναι εάν το μπουτόν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την πυροδότηση του εκρηκτικού μηχανισμού από απόσταση. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εξετάστηκε επίσης το ενδεχόμενο να επρόκειτο για παγιδευμένο εξάρτημα, το οποίο θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί μέσω δεύτερου μπουτόν, τοποθετημένου σε μεγαλύτερη απόσταση.

Στις έρευνες συμμετέχει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ενώ εξετάζεται εάν η υπόθεση εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Δημόσιας Ασφάλειας.

Τα εξαρτήματα αναλύονται από τα εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) πραγματοποιούν ελέγχους στο σημείο. Στόχος είναι να προσδιοριστούν τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του μηχανισμού και ο τρόπος με τον οποίο συνδέονταν μεταξύ τους.

«Ήταν γεμάτος αίματα, παντού χτυπημένος»

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες. Ο ανθυπαστυνόμος που φέρεται να πάτησε το μπουτόν βρίσκεται στο χειρουργείο.

Αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος βοήθησε τον αστυνομικό που τραυματίστηκε σοβαρότερα, περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τις στιγμές που ακολούθησαν την έκρηξη και την κατάσταση στην οποία τον αντίκρισε.

«Ακούω μπαμ και βγήκα αμέσως έξω. Είδα έναν άνθρωπο να βγαίνει από την πολυκατοικία και να ζητά βοήθεια. Πήγα αμέσως, τον πήγα απέναντι και καλέσαμε το ασθενοφόρο. Ήταν γεμάτος αίματα, παντού χτυπημένος. Είχα γεμίσει κι εγώ αίματα από τον άνθρωπο. Είχε τις αισθήσεις του», ανέφερε.

Ο μάρτυρας υποστήριξε, επίσης, ότι οι αστυνομικοί είχαν μεταβεί στην πολυκατοικία έπειτα από κλήση για ναρκωτικά.

«Είχαν καλέσει την αστυνομία λέγοντας πως στην πολυκατοικία βρίσκονται ναρκωτικά. Οι άνθρωποι μπήκαν στην πολυκατοικία για να ελέγξουν και έγινε», είπε χαρακτηριστικά.

«Ακούσαμε ένα μπαμ, νομίζαμε ότι έγινε τροχαίο»

Τις πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη περιέγραψε και ένας ακόμη αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος διατηρεί κατάστημα στην περιοχή. Όπως ανέφερε, ο ισχυρός κρότος έκανε αρχικά τον ίδιο και την παρέα του να πιστέψουν ότι είχε σημειωθεί τροχαίο ατύχημα.

«Ήμασταν με την παρέα μου και ακούσαμε ένα μπαμ και νομίζαμε ότι έγινε τρακάρισμα. Βγαίνουμε έξω, βλέπουμε μια κάπνα και μετά από λίγο μας είπανε βόμβα», δήλωσε.

Ο καταστηματάρχης αναφέρθηκε και στην κινητοποίηση των Αρχών, σημειώνοντας ότι ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο μέσα σε περίπου πέντε λεπτά.

«Τα ασθενοφόρα και η αστυνομία ήρθαν σε πέντε λεπτά. Είπαν ότι είναι τρεις τραυματίες, από εκεί και πέρα δεν ξέρω», πρόσθεσε.

«Ακούσαμε το μπαμ και κατεβήκαμε μήπως έγινε κάποιο τρακάρισμα»

Στις συνθήκες της έκρηξης αναφέρθηκε και κάτοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος υποστήριξε ότι στην είσοδο του κτιρίου υπήρχε ένα ύποπτο δέμα. «Ήμουν εδώ στην πολυκατοικία. Ακούσαμε το μπαμ και κατεβήκαμε μήπως έγινε κάποιο τρακάρισμα», ανέφερε.

Στη συνέχεια, μετέφερε όσα πληροφορήθηκε για τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να προκλήθηκε η έκρηξη. «Είδαμε κάποιο δέμα. Κάποιος πήγε να το ανοίξει, αστυνομικός απ’ ό,τι ακούσαμε, και έγινε η έκρηξη», δήλωσε.

Ο κάτοικος ανέφερε ακόμη ότι οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν έρευνες στο οικοδομικό τετράγωνο, προκειμένου να αποκλείσουν το ενδεχόμενο ύπαρξης δεύτερου εκρηκτικού μηχανισμού. «Τώρα ψάχνουν όλο το τετράγωνο γιατί φοβούνται μήπως υπάρχει και άλλος εκρηκτικός μηχανισμός», πρόσθεσε.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα εξαρτήματα που αποτυπώνονται στις φωτογραφίες, προκειμένου να εξακριβώσουν τον τρόπο κατασκευής και ενεργοποίησης του μηχανισμού.