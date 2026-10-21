Μπέσσυ Μάλφα: «Πόσο ανόητο είναι αυτό, να έχουμε τίτλους – Δεν είμαι κανενός»

Καλεσμένη στο «Χαμογέλα και Πάλι!» ήταν το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, η Μπέσσυ Μάλφα. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις στη συνέντευξή της, εξέφρασε και την προσωπική της άποψη για το θέμα των τίτλων που μπαίνουν στις ζωές των ανθρώπων.

Μιλώντας για τις κόρες της, την Όλγα και τη Νίκη Σκιαδαρέση, οι οποίες ασχολούνται επαγγελματικά με τον κόσμο της τέχνης, εξήγησε πως: «Είναι μία δουλειά που κάνουν, που μου αρέσει αυτό που κάνουν, είμαι δεν είμαι μητέρα τους. Χαίρομαι που διαλέξανε η φωνή τους να είναι αυτή.

Η πραγματική στήριξη είναι η ρίζα του να πιστεύεις στα παιδιά σου. Δηλαδή ό,τι κάνουν, το κάνουν μόνες τους. Αλλά απενοχοποιούν και αυτό το “δεν χρειάζομαι τον γονέα μου, πρέπει να αμφισβητήσω”. Εννοείται ότι πρέπει να πάρεις τον δικό σου δρόμο, αλλά αν είσαι χαλαρός, έχεις χιούμορ, καλές ρίζες και κυρίως παιδεία, ένα θέμα που αυτή τη στιγμή τρέχει, τότε μπορείς να κάνεις πράγματα».

Σχετικά με τους στίχους των τραγουδιών τους, η επιτυχημένη ηθοποιός ανέφερε πως: «Ένας καλλιτέχνης νομίζω, επειδή και εγώ ασχολούμαι με την γραφή, παλαιότερα δηλαδή έγραφα έργα και τα ανέβαζα κιόλας, έχουν σπουδάσει και θέατρο τα παιδιά και μουσική και χορό, έχει σημασία να μπορείς να νιώθεις τις ανάγκες τις συμπαντικές. Τι συμβαίνει γύρω σου. Να ακούς. Αυτό που λες δεν σημαίνει ότι το έχεις περάσει ο ίδιος, αλλά αυτό που έχεις ακούσει, αν μου μιλήσεις και μου πεις μια ιστορία σου, εμένα λόγω των σχολών που τελείωσα, γίνεται σαν χαρακιά μέσα μου. Σε ακούω, καταλαβαίνω, ενσυναίσθηση λέγεται αυτό».

«Είμαι η Μπέσσυ ρε παιδιά»

«Ο τρόπος που μιλάνε, τα τραγούδια τους, είμαι εγώ. Αυτά πιστεύω σαν άνθρωπος και αυτό θα ήθελα για την ανθρωπότητα. Επειδή κάποιος μπορεί να μένει στην επιφάνεια των τραγουδιών, υπάρχει από κάτω ένα πικρό χιούμορ, ένας σαρκασμός, ένας σχολιασμός. Με αντιπροσωπεύουν. Το αγαπημένο μου τραγούδι είναι η “Θάλασσα” και μάλιστα η “Θάλασσα 2”. Όλα είναι αγαπημένα μου. Μπορεί να μην είναι αγαπημένα μου; Η καλή μουσική για εμένα είναι…», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, είπε ότι: «Τώρα μιλάμε για τα κορίτσια συγκεκριμένα, ίσως επειδή υπάρχει ο τίτλος της μητέρας. Και επίσης, πόσο ανόητο είναι αυτό, να έχουμε τίτλους. Εγώ έτσι νομίζω και πιστεύω και τα κορίτσια. “Είμαι η γυναίκα του Σκιαδαρέση”, “Είμαι η μαμά των κοριτσιών”. Ναι, αλλά είμαι η Μπέσσυ ρε παιδιά, θυμηθείτε το λιγάκι. Και στις συνεντεύξεις σας, μην με ρωτάτε… Δεν είμαι κανενός!».

Σε ερώτηση για το ποιος θα ήταν το τίτλος που θα έβαζε στην πορεία της ως επαγγελματία, απάντησε: «Ως επαγγελματία θα ήταν “ένας άνθρωπος ο οποίος ψάχνει τον εαυτό του”. Επάγγελμα! Ψάχνω τον εαυτό μου, να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Και αν μπορώ, θα συμπληρώσω από κάτω, γιατί οι μεγάλοι τίτλοι στο θέατρο έχουν αξία, “να βοηθήσω και να βοηθηθώ από τους γύρω μου”».