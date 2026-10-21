Η Έλντα Πανοπούλου επιστρέφει στη θεατρική σκηνή – Το έργο και οι εκπλήξεις στον θίασο

Η αγαπημένη ηθοποιός Έλντα Πανοπούλου δίνει νέο ραντεβού με το θεατρόφιλο κοινό με μια απολαυστική κωμωδία σε έναν χώρο που έχει επιμεληθεί η ίδια με το μεράκι της για την τέχνη.

Νάντια Ρηγάτου

Η Έλντα Πανοπούλου ανήκει στις ηθοποιούς που έχουν κατακτήσει την αγάπη του κοινού. Το διαχρονικό “Ρετιρέ” του Γιάννη Δαλιανίδη και ο ρόλος της Χαρούλας “έγραψε” στις καρδιές μας και παρά το γεγονός ότι η ίδια είχε αφοσιωθεί στη σχολή της και σε μουσικές παραστάσεις τα τελευταία χρόνια, ήρθε η ώρα να σκορπίσει απλόχερα στον κόσμο το γέλιο όπως εκείνη μόνο γνωρίζει.

Σε έναν χώρο δικό της στο κέντρο της Αθήνας, στο Melissa music theater- που η ίδια επιμελήθηκε κάθε λεπτομέρεια στο χώρο δουλεύοντας σκληρά τους τελευταίους μήνες είναι έτοιμη να υποδεχθεί το κοινό της από αρχές Νοεμβρίου και να τους παρουσιάζει τη κλασική κωμωδία “Η γυναίκα μου τρελλάθηκε“.

Το έργο δεν χρειάζεται συστάσεις, αφού εκτός από θεατρικό έργο των Τσιφόρου – Βασιλειάδη το 1966 η Φίνος Φιλμ το μετέφερε στον κινηματογράφο.

Αυτό που δεν γνωρίζει το ευρύ κοινό είναι ότι για τη μεταφορά στον κινηματογράφο πήρε το όνομα «Η γυναίκα μου τρελλάθηκε» ενώ ο πρωτότυπος τίτλος ήταν «Ροζ αμαρτία».

Η ταινία σημειώνει μεγάλη επιτυχία και κατατάσσεται ανάμεσα στις κορυφαίες σε πωλήσεις ταινίες της εποχής με πρωταγωνιστές τους μοναδικούς Μαίρη Αρώνη και Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Η Έλντα Πανοπούλου μαζί τον θεατρικό της σύζυγο Γιάννη Σαββιδάκη αναλαβάνουν να αναβιώσουν αυτές τις ξεκαρδιστικές στιγμές.

Μαζί τους ένας θίασος γεμάτος εκπλήξεις: η Νάντια Μουρούζη, ο Θοδωρής Κατσαφάδος, ο Κωστής Σαββιδάκης, η Παρη Κοραχάη και η Ευδοκία Βοινα ενώ και η Βίκυ Κουλιανού επιστρέφει μετά από χρόνια στο σανίδι σε ρόλο ηθοποιού.

Υπόθεση έργου

Η Άννα (Έλντα Πανοπούλου ) και ο Μάνος (Γιάννης Σαββιδάκης) είναι παντρεμένοι εδώ και είκοσι χρόνια. Ο Μάνος δημιουργεί συνεχώς μικροκαυγάδες για ασήμαντες αφορμές, πράγμα που κλονίζει τα νεύρα της Άννας και την οδηγεί να εξεταστεί από το Γιώργο ( Θοδωρής Κατσαφάδος ), ο οποίος είναι παντρεμένος με τη Γιούλη (Ναντια Μουρουζη ) στενό τους φίλο και νευρολόγο που μένει στο ίδιο κτίριο. Ο Μάνος αγαπάει τη γυναίκα του, αλλά ξενυχτά στα καμπαρέ, παρέα με τον φίλο του, Τέλη ( Κωστής Σαββιδάκης ) και το όμορφο μανεκέν Μπίλλυ (Βίκυ Κουλιανού ).

Η Μπίλλυ αποκαλύπτει το φλερτ της με το Μάνο και η Άννα αποφασίζει να ξανακερδίσει τον άντρα της με κάθε τρόπο και ο πιο απλός ..είναι να αποφασίσει να τρελλαθεί.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Έντα Πανοπούλου και η προγραμματισμένη πρεμιέρα είναι το Σάββατο 7 Νοεμβρίου.

Info

Η γυναίκα μου τρελλάθηκε

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 21:15 ΣΑΒΒΑΤΟ 21:15

Melissa music theater

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 43 ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΑΘΗΝΑ