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Ιωάννα Τούνη: Ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Παρίσι με τον γιο της – Το παραμυθένιο μέρος που θα επισκεφτούν

Η Ιωάννα Τούνη ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Παρίσι μαζί με τον γιο της. Μέσα από βίντεο στο Instagram, αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη γαλλική πρωτεύουσα θα επισκεφτούν για πρώτη φορά τη Disneyland. 

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Lifestyle

Ιωάννα Τούνη
Φωτογραφία: Instagram/j.touni
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Παρίσι ετοιμάζεται να επισκεφτεί η Ιωάννα Τούνη μαζί με τον γιο της.
  • Μέσα από βίντεο στο Instagram, αποκάλυψε ότι στη διάρκεια του ταξιδιού τους θα επισκεφτούν και τη Disneyland.
  • Η influencer, η οποία δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη «Πόλη του Φωτός», θα ταξιδέψει μαζί με μία φίλη της και τα παιδιά τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το Παρίσι ετοιμάζεται να επισκεφτεί η Ιωάννα Τούνη. Η influencer, η οποία δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη «Πόλη του Φωτός», θα ταξιδέψει μαζί με τον γιο της. Η ίδια μοιράστηκε το νέο μέσω ενός βίντεο που ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στο οποίο αποκάλυψε επίσης το παραμυθένιο μέρος που θα βρεθεί με το παιδί της.

Συγκεκριμένα, η Ιωάννα Τούνη ανέφερε στο βίντεό της, ότι με τον γιο της στη διάρκεια του ταξιδιού τους στο Παρίσι, θα επισκεφτούν και τη Disneyland.

«Καλημέρα σου συμπεθέρα μου υπέροχη, τι μου κάνεις; Πώς μου είσαι; Λοιπόν, εγώ έχω πάει τον Παρούλη στο σχολείο και ετοιμάζομαι σιγά σιγά για Παρισάκι, που πετάω σήμερα το βράδυ», εξήγησε στην αρχή του βίντεο.

Συνεχίζοντας, η influencer είπε ότι: «Να δούμε για αρχή αν το μαγαζί είναι ακόμα στη θέση του και δεύτερον είχα κλείσει αυτό το ταξίδι εδώ και αρκετές εβδομάδες. Θα έρθει μαζί μας και η Έφη με τον Δημητράκη και θα πάμε τα παιδάκια μας για πρώτη φορά και στη Disneyland. Οπότε ελπίζω να πάει καλά όλο αυτό το εγχείρημα». 

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