Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Γιορτές στην Ελλάδα

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο σύζυγός της, Τζέικ Μέντγουελ, μετρούν αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, καθώς σχεδιάζουν να τα γιορτάσουν μαζί με την οικογένειά της.

Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Υπάρχουν ζωές που έχουν γυρίσει σελίδα χωρίς, όμως, να έχουν χάσει τίποτα από όσα τις διαμόρφωσαν. Κάπως έτσι και η Αμαλία Κωστοπούλου μετά τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, διαμένοντας μόνιμα στην Αμερική. Στο Οστιν του Τέξας, το ζευγάρι έχει πλέον βάλει τις βάσεις για το δικό του σπίτι. Οπως έχει αποκαλύψει η ίδια, αγόρασαν τη «γη των ονείρων τους» και εκεί χτίζουν το νέο σπίτι τους.

Παρότι η βάση τους βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι γιορτές θα τους φέρουν ξανά στην Ελλάδα. Η Αμαλία και ο σύζυγός της σχεδιάζουν να περάσουν τα Χριστούγεννα στη χώρα μας μαζί με την οικογένειά της. Αλλωστε, κάθε φορά που επιστρέφουν στην πατρίδα της Αμαλίας βρίσκουν τον δικό τους τρόπο για να κάνουν το ταξίδι τους ξεχωριστό. Αυτή τη φορά ανυπομονούν για τις οικογενειακές συναντήσεις, τα τραπέζια και την ελληνική γιορτινή ατμόσφαιρα.

Η Αμ. Κωστοπούλου έχει αφήσει πίσω της το Λος Αντζελες, όπου εργαζόταν στον χώρο του marketing, και μαζί με τον σύζυγό της απολαμβάνει πλέον μια καθημερινότητα που της ταιριάζει απόλυτα. Οι δυο τους γνωρίστηκαν ουσιαστικά στο Άσπεν, ενώ η πρόταση γάμου έγινε στο Παρίσι. Ο Τζέικ, μάλιστα, είχε κάνει ένα μυστικό ταξίδι στην Αθήνα, προκειμένου να ζητήσει την ευλογία των γονιών της. Η κίνηση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνη, δείχνοντας από νωρίς τη θέση που θα είχε η οικογένειά της στη νέα ζωή τους.

Το 2026 ήρθε να προσθέσει ακόμη περισσότερες ελληνικές στιγμές στο love story τους. Μετά τον πολιτικό γάμο τους στο Τέξας, επέστρεψαν στην Ελλάδα για να πραγματοποιήσουν και τον θρησκευτικό γάμο στην Πύλο.

Εκεί, ανάμεσα στο μεσσηνιακό τοπίο και παρουσία των αγαπημένων τους, ένωσαν ελληνικές και εβραϊκές παραδόσεις σε μια τελετή που έφερε κοντά συγγενείς και φίλους από διαφορετικές γωνιές του κόσμου. Και αν ο γάμος στη Μεσσηνία ήταν η επίσημη επιστροφή στις ελληνικές ρίζες της Αμαλίας, το καλοκαίρι που ακολούθησε απέδειξε πως η σχέση της με τη χώρα είναι πολύ πιο ουσιαστική. Μαζί ταξίδεψαν στην Iο και στη συνέχεια στην Πάτμο, στο σπίτι της μητέρας της, Τζένης Μπαλατσινού, με την Αμαλία να μοιράζεται εικόνες από τις διακοπές τους.

Μετά τον γάμο τους επόμενος σταθμός ήταν η Τοσκάνη για τον μήνα του μέλιτος, ενώ αργότερα ακολούθησε μια καλοκαιρινή απόδραση στη Σαρδηνία και στην Ισκια, όπου απόλαυσαν τη Μεσόγειο από ένα γιοτ. Πίσω από αυτή τη συνεχή κίνηση ωστόσο, υπάρχει κάτι πολύ πιο σταθερό. Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί για την Αμαλία έναν σημαντικό συναισθηματικό δεσμό. Πλέον, εν αναμονή των φετινών Χριστουγέννων, ανυπομονεί να επιστρέψει και να δει ξανά τους δικούς της ανθρώπους.