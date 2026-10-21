Απάτη στο WhatsApp: Πώς οι «αετονύχηδες» επιχειρούν να υποκλέψουν λογαριασμούς

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Νέα προειδοποίηση για απάτη μέσω WhatsApp προκαλεί ανησυχία στους χρήστες κινητών τηλεφώνων, καθώς «αετονύχηδες» αξιοποιούν ένα φαινομενικά αθώο αίτημα συμμετοχής σε διαγωνισμό, με στόχο να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικούς λογαριασμούς.

Η συγκεκριμένη μέθοδος εξαπάτησης έχει καταγραφεί και σε διεθνείς προειδοποιήσεις για την κυβερνοασφάλεια.

Πώς λειτουργεί η απάτη

Το μήνυμα φτάνει στο WhatsApp και εμφανίζεται να έχει σταλεί από κάποιον φίλο, συγγενή ή γνωστό. Ο αποστολέας ζητά από τον παραλήπτη να ψηφίσει σε έναν διαδικτυακό διαγωνισμό χορού, στον οποίο υποτίθεται ότι συμμετέχει η κόρη μιας φίλης του.

Το στοιχείο που κάνει την απάτη πιο πειστική είναι ότι το μήνυμα μπορεί πράγματι να προέρχεται από λογαριασμό γνωστού προσώπου, ο οποίος έχει ήδη παραβιαστεί. Έτσι, ο παραλήπτης είναι πιθανότερο να εμπιστευτεί το περιεχόμενο και να ακολουθήσει τον σύνδεσμο χωρίς να υποψιαστεί τον κίνδυνο.

Ωστόσο, ο υποτιθέμενος διαγωνισμός μπορεί να αποτελεί πρόσχημα για την υποκλοπή στοιχείων ή την απόκτηση πρόσβασης στον λογαριασμό WhatsApp του θύματος. Σε ορισμένες εκδοχές της απάτης, ο χρήστης καλείται να εισαγάγει κωδικό επαλήθευσης ή να σαρώσει QR code, επιτρέποντας εν αγνοία του τη σύνδεση μιας συσκευής που ελέγχεται από τους δράστες.

Τι μπορούν να κάνουν οι επιτήδειοι

Εφόσον αποκτήσουν πρόσβαση στον λογαριασμό, οι δράστες ενδέχεται να διαβάζουν συνομιλίες, να στέλνουν μηνύματα στις επαφές του θύματος και να ζητούν χρήματα ή ευαίσθητες πληροφορίες, προσποιούμενοι ότι είναι ο πραγματικός κάτοχος του λογαριασμού.

Με αυτόν τον τρόπο, η απάτη μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα, καθώς τα νέα μηνύματα αποστέλλονται από λογαριασμούς που οι παραλήπτες ήδη γνωρίζουν και εμπιστεύονται.

Τι πρέπει να κάνετε αν λάβετε το μήνυμα

Οι χρήστες καλούνται να μην πατούν τον σύνδεσμο και να επιβεβαιώνουν από άλλο κανάλι επικοινωνίας ότι το αίτημα προέρχεται πράγματι από το πρόσωπο που εμφανίζεται ως αποστολέας.