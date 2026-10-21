Υπόθεση Marfin: Απολογούνται δύο εκ των τριών κατηγορουμένων – Το χρονικό της τραγωδίας

Ενώπιον της ανακρίτριας απολογούνται σήμερα δύο από τους τρεις κατηγορουμένους για τον εμπρησμό του υποκαταστήματος της Marfin, αντιμετωπίζοντας συμπληρωματικές κατηγορίες για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Οι κατηγορούμενοι είναι ήδη προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της 5ης Μαΐου 2010 στην οδό Σταδίου, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο τριών εργαζομένων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να βρεθούν σήμερα δύο από τους τρεις κατηγορουμένους για την υπόθεση της Marfin, προκειμένου να απολογηθούν για συμπληρωματικές κατηγορίες.
  • Και οι τρεις κατηγορούμενοι είναι ήδη προσωρινά κρατούμενοι και καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.
  • Ο τρίτος συγκατηγορούμενος έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για τα γεγονότα της τραγωδίας της 5ης Μαΐου 2010 που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζομένους.

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Ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση του εμπρησμού του υποκαταστήματος της Marfin και του θανάτου τριών εργαζομένων αναμένεται να βρεθούν σήμερα, Τετάρτη (21/10), δύο από τους τρεις κατηγορουμένους, προκειμένου να απολογηθούν για τις συμπληρωματικές κατηγορίες που τους έχουν απαγγελθεί στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση.

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Πρόκειται για μια 46χρονη γυναίκα, η οποία εκδόθηκε στην Ελλάδα από το Μπράιτον της Αγγλίας, καθώς και έναν από τους δύο 42χρονους συγκατηγορουμένους της. Ο τρίτος κατηγορούμενος, επίσης 42 ετών, έχει λάβει προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

46χρονη marfin

Marfin: Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για την εμπρηστική επίθεση – Συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των 3 κατηγορουμένων

Και οι τρεις βρίσκονται ήδη προσωρινά κρατούμενοι, ενώ καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για το νέο κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος των 24 εργαζομένων που βρίσκονταν στο υποκατάστημα της τράπεζας την ημέρα της επίθεσης.

Η συμπληρωματική ποινική δίωξη διευρύνει το πλαίσιο των κατηγοριών που εξετάζονται από τις δικαστικές αρχές για την υπόθεση, η οποία συνδέεται με τον εμπρησμό της τράπεζας και την απώλεια τριών ανθρώπινων ζωών. Οι απολογίες των κατηγορουμένων αναμένεται να ενταχθούν στη διαδικασία διερεύνησης των νέων κατηγοριών.

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Το χρονικό της τραγωδίας στη Marfin

Η τραγωδία σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010, κατά τη διάρκεια μαζικών διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων κατά των μέτρων λιτότητας.

Marfin

Το υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου δέχθηκε εμπρηστική επίθεση, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο εσωτερικό του κτιρίου. Οι εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν, ενώ τρεις από αυτούς έχασαν τη ζωή τους από τις συνέπειες της φωτιάς και του καπνού. Τα θύματα ήταν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, έγκυος τότε, η Παρασκευή Ζούλια και ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης.

Marfin, Τραγωδία, Μαρία Καραγιάννη

Η επίθεση προκάλεσε σοκ στην ελληνική κοινωνία και αποτέλεσε μία από τις πιο τραγικές στιγμές των κινητοποιήσεων εκείνης της περιόδου. Η υπόθεση απασχόλησε επί σειρά ετών τις δικαστικές αρχές, ενώ η διερεύνηση των ευθυνών για τον εμπρησμό και τον θάνατο των τριών εργαζομένων παραμένει στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας.

 

 

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