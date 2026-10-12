Marfin: Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για την εμπρηστική επίθεση – Συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των 3 κατηγορουμένων

Σε συμπληρωματικές απολογίες, με αναβαθμισμένο κατηγορητήριο, καλούνται αύριο Τρίτη (12/10) οι 3 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin, στην οδό Σταδίου, η οποία σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010 και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο τριών εργαζομένων.

Η εξέλιξη σημειώθηκε έπειτα από ενέργειες της 3ης τακτικής ανακρίτριας Αθηνών, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία και ζήτησε την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων.

Η άσκηση συμπληρωματικής δίωξης που ζήτησε από την Εισαγγελία η ανακρίτρια αφορά το αδίκημα του 187Α του ΠΚ που αφορά ανθρωποκτονία που τελέστηκε στα πλαίσια τρομοκρατικών πράξεων καθώς και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων, εργαζομένων στην τράπεζα.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αύριο αναμένεται να λάβουν προθεσμία ώστε να ενημερωθούν επί του νέου κατηγορητηρίου και να προετοιμάσουν την άμυνα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες μετά την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών απολογιών, η ανάκριση θα περατωθεί. Η υπόθεση θα εισαχθεί στο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών το οποίο με βούλευμα του θα κρίνει αν θα παραπέμψει ή όχι την υπόθεση σε δίκη, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Στο επίκεντρο της έρευνας η φονική επίθεση

Η υπόθεση του εμπρησμού, που κόστισε την ζωή τριών υπαλλήλων μεταξύ των οποίων και έγκυος γυναίκα, άνοιξε εκ νέου ενώπιον της Δικαιοσύνης το περασμένο καλοκαίρι μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και ψηφιακών ευρημάτων από τις διωκτικές αρχές. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, βρέθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή οι τρεις κατηγορούμενοι, που σύμφωνα με τη δικογραφία φέρονται να αποτελούσαν μέλη ομάδας περίπου 12 ατόμων η οποία έκανε την εμπρηστική επίθεση στην Τράπεζα της οδού Σταδίου. Κατά την κατηγορία, ο ένας εκ των δύο κατηγορούμενων φέρεται να έσπασε με βαριόπουλα την τζαμαρία του υποκαταστήματος, ενώ ο δεύτερος πέταξε μέσα μολότοφ. Η 46χρονη κατά την δικογραφία βρισκόταν στο σημείο με υποστηρικτικό ρόλο στα μέλη της ομάδας.

Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 42 ετών, απολογήθηκαν στις 14 Ιουλίου και, με τη σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου.

Κατά τις απολογίες τους, αμφότεροι αρνήθηκαν οποιαδήποτε συμμετοχή στα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν έξω από το υποκατάστημα της Marfin.

Ο ένας από τους δύο, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα φέρεται να είναι το άτομο που έσπασε την τζαμαρία του κτιρίου, υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου 2010, ωστόσο αποχώρησε από το σημείο μόλις άρχισαν τα επεισόδια.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν επίσης στην πορεία, αλλά σε διαφορετικό σημείο από εκείνο όπου σημειώθηκαν τα γεγονότα.

Παρά τους ισχυρισμούς τους, ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι έπρεπε να οδηγηθούν στη φυλακή, εκτιμώντας ότι, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που τους αποδίδονται, συντρέχει κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων.

Η έκδοση της 46χρονης από τη Βρετανία και η απόφαση για την κράτησή της

Προσωρινά κρατούμενη παραμένει και η τρίτη κατηγορούμενη, ηλικίας 46 ετών, η οποία διέμενε τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία και εκδόθηκε στην Ελλάδα.

Η γυναίκα βρίσκεται στη φυλακή από τις 11 Αυγούστου, όταν, μετά την απολογία της, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτησή της.

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών απέρριψε την προσφυγή που είχε καταθέσει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της, με αποτέλεσμα να παραμείνει στη φυλακή.

Η 46χρονη αρνείται την εμπλοκή της στην υπόθεση και υποστηρίζει ότι δεν συμμετείχε στα επεισόδια της 5ης Μαΐου 2010. Κατά την απολογία της, αρνήθηκε τον υποστηρικτικό ρόλο που της αποδίδεται, επισημαίνοντας ότι είχε λάβει μέρος στη διαδήλωση, χωρίς, όπως ισχυρίστηκε, να έχει οποιαδήποτε σχέση με τα γεγονότα που ακολούθησαν.

Παράλληλα, ανέφερε ότι γνώρισε τους δύο συγκατηγορουμένους της στον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των διαδηλωτών.