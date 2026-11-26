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Ο Κώστας Ζαχαριάδης μίλησε σήμερα Πέμπτη 26 Νοεμβρίου σε τηλεοπτικό σταθμό, εξηγώντας τη θέση της ΕΛ.Α.Σ. ως προς την παραχώρηση επαγγελματικού χώρου του γραμματέα του κόμματος, Μίλτου Χατζηγιάννακη, για τη στέγαση των γραφείων οργανωτικού.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης απέρριψε, μιλώντας στον ANT1, τις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί για την απόφαση, επιχειρώντας να αναδείξει, όπως είπε, την αντίφαση ανάμεσα στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης παραχώρησης και σε άλλες οικονομικές υποθέσεις.

“Είναι νόμιμο να χρωστάει ο ένας 550 εκατ. και του χρόνου 600 και του παραχρόνου 650 εκατ. και ο άλλος 550 εκατ. και είναι παράνομο να βάλει ένας ένα τραπέζι με δύο καρέκλες για να συνεδριάσουμε;”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειας Χατζηγιάννακη είναι γνωστή και δεν έχει προκαλέσει προβλήματα ή αμφισβητήσεις.

Όπως είπε, “και η επαγγελματική ιδιότητα του Μίλτου είναι γνωστή και του πατέρα του και του αδελφού του. Δεν έχει υπάρξει καμία κηλίδα για το δικηγορικό γραφείο και την επαγγελματική τους ιδιότητα”.

Ο εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ. επέμεινε ότι το κόμμα εξακολουθεί να πρεσβεύει την ηθική υπεροχή, ενώ αναφέρθηκε και στην πολιτική και επαγγελματική πορεία του γραμματέα του, σημειώνοντας ότι μετά τη θητεία του ως δημάρχου και βουλευτή επέστρεψε στην επαγγελματική του δραστηριότητα.

“Ήταν δήμαρχος, μετά βουλευτής, έφυγε από την πολιτική και ξεκίνησε την επαγγελματική του δραστηριότητα”, υπογράμμισε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Κλείνοντας, εξήγησε ότι η απουσία κρατικής χρηματοδότησης καθιστά αναγκαία τη συνεισφορά των μελών με όποιον τρόπο μπορούν, διευκρινίζοντας ότι η διάθεση του συγκεκριμένου χώρου αποτελεί μία τέτοια μορφή υποστήριξης.

“Είμαστε νέο κόμμα, δεν έχουμε κρατική χρηματοδότηση, έχουμε τις εισφορές των μελών μας. Άρα, ο καθένας σε αυτή την υπόθεση εισφέρει με τον τρόπο που μπορεί και έτσι θα γίνει. Έβαλε έναν χώρο από το γραφείο του για να συνεδριάσει κάποιος αν θέλει”, κατέληξε ο Κώστας Ζαχαριάδης.