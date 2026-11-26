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Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Πέμπτης (26/11) προειδοποιώντας για επιδείνωση του καιρού από αύριο, Παρασκευή (27/11), και από τα βορειοδυτικά της χώρας. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. την Παρασκευή στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

β. Το Σάββατο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και από το βράδυ σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν.Πιερίας) και την ανατολική Θεσσαλία.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία:

Την Κυριακή ισχυρές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

Βαθμιαία ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ.