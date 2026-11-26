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Ένα εξαώροφο κτίριο υπό κατασκευή κατέρρευσε στο Καράτσι του Πακιστάν την Τετάρτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, όπως ανέφεραν την Πέμπτη αξιωματούχοι της αστυνομίας και των υπηρεσιών διάσωσης.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Associated Press, οι διασώστες αναζητούν 17 ακόμη άτομα τα οποία εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια.



Άλλοι 14 άνθρωποι με τραύματα ανασύρθηκαν από το κτίριο που κατέρρευσε στη συνοικία Baloch Colony του Καράτσι, δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος της αστυνομίας, Αμάρ Αβάν.

Πλάνα από το σημείο στη νότια λιμενική πόλη του Πακιστάν έδειξαν διασώστες με πορτοκαλί στολές και κράνη να στέκονται πάνω σε τεράστιες πλάκες πεσμένου σκυροδέματος.

Οι αρχές είχαν αναφέρει αρχικά έναν θάνατο, προτού οι διασώστες ανασύρουν ακόμη τρεις σορούς κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο κυβερνητικός αξιωματούχος Νασρουλάχ Αμπάσι δήλωσε ότι οικογένειες είχαν αναφέρει 17 άτομα ως αγνοούμενα από τη στιγμή που κατέρρευσε το κτίριο.

Ο δήμαρχος του Καράτσι, Μουρτάζα Γουαχάμπ, ανέφερε ότι προτεραιότητα παραμένει ο απεγκλωβισμός όσων βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πόσοι άνθρωποι αγνοούνται.

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Οι αρχές έπαυσαν από τα καθήκοντά τους περισσότερους από δώδεκα αξιωματούχους την Πέμπτη λόγω φερόμενης αμέλειας, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση.

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Διαχρονικές παθογένειες

Οι καταρρεύσεις κτιρίων είναι συχνό φαινόμενο στο Πακιστάν, σημειώνει το AP, όπου οι κατασκευαστικές προδιαγραφές συχνά δεν εφαρμόζονται επαρκώς και οι εργολάβοι χρησιμοποιούν συχνά κατώτερης ποιότητας υλικά ή αγνοούν τους κανονισμούς ασφαλείας προκειμένου να μειώσουν το κόστος.

Στη βορειοδυτική πόλη Πεσαβάρ, η οροφή ενός ιδιωτικού σχολείου κατέρρευσε, σκοτώνοντας 34 παιδιά και έναν εκπαιδευτικό.