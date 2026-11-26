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Η ΑΕΚ κοίταξε στα μάτια την επιθετική μηχανή της Κόμο, έβγαλε αντίδραση και έψαξε το γκολ, αλλά έφυγε με άδεια χέρια από το «Stadio Giuseppe Sinigaglia». Το εντυπωσιακό τέρμα του Μίγια στο 57ο λεπτό έκρινε την αναμέτρηση, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0 υπέρ των Ιταλών.

Στις εξέδρες του ιταλικού γηπέδου, ωστόσο, την παράσταση έκλεψε ένας φίλος της «Ένωσης», ο οποίος έστειλε το δικό του ιδιαίτερο μήνυμα, χρίζοντας τη σύζυγό του MVP της φετινής σεζόν.

«Ευχαριστώ γυναίκα μου, που με άφησες να γυρίσω την Ευρώπη!

Λονδίνο – 14/10

Μάντσεστερ – 20/10

Κόμο – 24/11

Ντόρτμουντ – 27/1 LOADING

Σ’ αγαπώ, του χρόνου πάλι! Η γυναίκα μου είναι ο MVP» έγραφε το πανό, το οποίο έγινε αμέσως viral.