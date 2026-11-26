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Τις αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ για τις ποινές που επιβλήθηκαν στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό σχολίασε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στη συνέντευξη Τύπου μετά την επιβλητική νίκη των «ερυθρόλευκων» επί της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στις πρόσφατες πειθαρχικές εξελίξεις, εκφράζοντας την απορία και τη δυσαρέσκειά του για τη διαφορετική αντιμετώπιση των δύο ομάδων. Συγκεκριμένα, το ΑΣΕΑΔ ανέτρεψε την αφαίρεση 2 βαθμών από τον Παναθηναϊκό, διατηρώντας ωστόσο την αντίστοιχη ποινή που είχε επιβληθεί στον Ολυμπιακό.

Ο Μπαρτζώκας στάθηκε αρχικά στο πρόστιμο των 50.000 ευρώ που, όπως ανέφερε, κλήθηκε να καταβάλει για υβριστική έκφραση που χρησιμοποίησε στα αποδυτήρια, χωρίς να απευθύνεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο.

«Έχω γύρω στις επτά καταγγελίες αυτό το διάστημα. Πλήρωσα 50 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο επειδή μίλησα άσχημα στα αποδυτήρια μόνος μου, δεν έχει ξαναγίνει αυτό.

Έχετε ξανακούσει 50 χιλιάδες πρόστιμο για μία βρισιά; Η οποία δεν απευθύνθηκε σε κανέναν. Έκανα διακανονισμό με το δημόσιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο τεχνικός των Πειραιωτών αναφέρθηκε και στα επεισόδια που είχαν σημειωθεί μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα, εκφράζοντας τη διαφωνία του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε τότε η υπόθεση.

«Όταν νικήσαμε τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα και έσπασε το γήπεδο, δεν έχει ξαναγίνει να μην ολοκληρωθούν οι τελικοί και να μην τιμωρηθεί η ομάδα για τη νέα σεζόν», σημείωσε.

Κλείνοντας, έκανε αναφορά και στην τιμωρία του Ολυμπιακού το 2013, μετά τα γεγονότα στο ΣΕΦ, επισημαίνοντας ότι τότε είχε επιβληθεί αφαίρεση δύο βαθμών.

«Το 2013 στο ΣΕΦ δεν είχε ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Φάγαμε -2. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Κάποιοι άνθρωποι είναι ειδικοί και θα το χειριστούν», κατέληξε ο προπονητής του Ολυμπιακού.