Τη διαφορετική αντιμετώπιση των δύο ΚΑΕ από το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) καταγγέλλει με ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός, έπειτα από την απόφαση για την επιστροφή των δύο βαθμών στον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα της GBL και την ακύρωση του προστίμου των 100.000 ευρώ.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ αμφισβητεί το σκεπτικό του Α΄ Τμήματος του Συμβουλίου, το οποίο, λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε επικυρώσει την αντίστοιχη ποινή σε βάρος του Ολυμπιακού για περιστατικό που καταγράφηκε στον ίδιο αγώνα.

Στην ανακοίνωσή τους, οι Πειραιώτες επικαλούνται το υλικό από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, την έκθεση συμβάντων της Ελληνικής Αστυνομίας και την υπ’ αριθμ. 40/2026 απόφαση της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ), υποστηρίζοντας ότι το Συμβούλιο εφάρμοσε τις ίδιες διατάξεις, επιβάλλοντας διαφορετικές κυρώσεις στις δύο ομάδες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Το Α΄ Τμήμα του Α.Σ.Ε.Α.Δ., το οποίο πριν από λίγες ημέρες επικύρωσε την ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από την ομάδα μας λόγω της μεμονωμένης συμπλοκής μεταξύ δύο (2) αθλητών, ακύρωσε χθες την ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών, καθώς και το πρόστιμο των 100.000 ευρώ, που είχαν επιβληθεί στην Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός για τις κατάπτυστες και αντιαθλητικές ενέργειες αθλητών, παραγόντων και λοιπών μελών της αποστολής της στον χώρο των αποδυτηρίων του Σ.Ε.Φ., μετά τη λήξη του ίδιου αγώνα.

Τα γεγονότα δεν αμφισβητούνται από κανέναν. Τα είδε όλη η Ελλάδα στα βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο, τα κατέγραψε η Ελληνική Αστυνομία στην έκθεση συμβάντων της και τα επιβεβαίωσε η Δ.Ε.Α.Β. με την υπ’ αριθμ. 40/2026 απόφασή της. Και, φυσικά, όλα τέθηκαν υπόψη του Συμβουλίου.

Παρ’ όλα αυτά, το Α.Σ.Ε.Α.Δ., εφαρμόζοντας τις ίδιες ακριβώς διατάξεις με τις οποίες τιμώρησε την ομάδα μας για τις ενέργειες του Tyrique Jones, έκρινε, αφενός, ότι η ενέργεια του Kendrick Nunn να αρπάξει τον αθλητή μας από τον λαιμό τιμωρείται με το συμβολικό πρόστιμο των 10.000 ευρώ σε βάρος της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός και, αφετέρου, ότι η βίαιη αντιπαράθεση πλήθους αθλητών και μελών της αποστολής της Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός με την Ελληνική Αστυνομία, η οποία οδήγησε ακόμη και στον τραυματισμό αστυνομικού, δεν επισύρει καμία απολύτως κύρωση.

Δηλαδή, οι ίδιοι δικαστές που απάλλαξαν πλήρως την Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός για την οργανωμένη επίθεση αθλητών και μελών της αποστολής της και για τον τραυματισμό αστυνομικού επικύρωσαν, για τη μεμονωμένη συμπλοκή ενός και μόνο αθλητή μας, την τιμωρία της Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός με αφαίρεση δύο (2) βαθμών και χρηματικό πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Και οι κρίνοντες κρίνονται».