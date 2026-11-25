Το μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια με buzzer beater του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, η σπουδαία ανατροπή της Φενέρμπαχτσε απέναντι στην Μπαρτσελόνα και η εντυπωσιακή επικράτηση της Βίρτους Μπολόνια στο Βελιγράδι ξεχώρισαν στο πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Έχοντας επιστρέψει από το -11, η Φενέρμπαχτσε πανηγύρισε σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα 83-77, με καταλύτη τον Σέιβον Σιλντς, ο οποίος με 7 τρίποντα οδήγησε την τουρκική ομάδα στην ανατροπή.

Επιβλητική εμφάνιση απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα πραγματοποίησε η Βίρτους Μπολόνια, επικρατώντας εκτός έδρας με 108-84. Οι Ιταλοί είχαν τον έλεγχο της αναμέτρησης και κυριάρχησαν ιδιαίτερα στο 2ο ημίχρονο. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η υπεροχή της Βίρτους στα ριμπάουντ (44-28), αλλά και η ευστοχία της από τα 6,75 μ. (13/29 τρίποντα).

Την εξαιρετική αγωνιστική της κατάσταση επιβεβαίωσε η Παρί, η οποία πέρασε νικηφόρα από την Κωνσταντινούπολη. Οι Γάλλοι επικράτησαν με 88-76 της Μπεσίκτας και διεύρυναν το νικηφόρο σερί τους στην EuroLeague.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πήρε μια πολύτιμη εκτός έδρας νίκη στο Μόναχο, επικρατώντας της Μπάγερν με 87-79. Ο Σόρκιν έδωσε τις καθοριστικές λύσεις στην τελευταία περίοδο, οδηγώντας την ομάδα του στην επικράτηση.

Με το διπλό από τη Γαλλία έφυγε η Αρμάνι Μιλάνο, επικρατώντας της Βιλερμπάν με 95-91. Παρά το σημαντικό προβάδισμα που είχαν αποκτήσει οι Ιταλοί, οι γηπεδούχοι επέστρεψαν δυναμικά στο παιχνίδι, χωρίς όμως να ολοκληρώσουν την ανατροπή.

Ο Ολυμπιακός διατηρεί την πρωτιά με ρεκόρ 10-3 και έναν αγώνα λιγότερο, ενώ Παναθηναϊκός και Βαλένθια ακολουθούν με 10-4. Η Ντουμπάι βρίσκεται στο 9-4 και η Φενέρμπαχτσε στο 9-5.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα:

Τρίτη 24 Νοεμβρίου:

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 83-86

Μπεσίκτας – Παρί 76-88

Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια 84-108

Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 79-87

Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο 91-95

Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε 77-83

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου:

Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ

Ντουμπάι – Παρτιζάν

Μπασκόνια – Αναντολού Εφές

Ρεάλ Μαδρίτης – Ζάλγκιρις Κάουνας

Η βαθμολογία: