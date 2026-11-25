Εννέα αναμετρήσεις περιλάμβανε για σήμερα το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να κλέβει την παράσταση χάρη στην επιβλητική ανατροπή επί της Αϊντχόφεν με 5-1.

Την ίδια στιγμή, Μάντσεστερ Σίτι και Νάπολι αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2, σε ένα παιχνίδι με έντονο ρυθμό και διαδοχικές εναλλαγές στο σκορ.

Η Ρεάλ βρέθηκε αρχικά σε θέση κυνηγού απέναντι στην Αϊντχόφεν, μετά το τέρμα του Πέρισιτς, ωστόσο αντέδρασε δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο και μετέτρεψε την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο. Οι Βαλβέρδε, Μπέλινγκχαμ, Mπαπέ και Βινίσιους υπέγραψαν την εντυπωσιακή ανατροπή και το τελικό 5-1, αποτέλεσμα που ανέβασε τη «βασίλισσα» στους 15 βαθμούς και την κράτησε στην κορυφή της League Phase.

Στο Μάντσεστερ, Σίτι και Νάπολι πρόσφεραν ένα συναρπαστικό παιχνίδι, με τους Ιταλούς να παίρνουν δύο φορές το προβάδισμα και τους γηπεδούχους να βρίσκουν ισάριθμες απαντήσεις. Το τελικό 2-2 διαμορφώθηκε στο 86ο λεπτό, όταν ο Τσερκί βρήκε δίχτυα, αποτρέποντας την ήττα της αγγλικής ομάδας.

Στο Λονδίνο, η Άρσεναλ δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της απέναντι στην Ντόρτμουντ. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Γιόκερες, όμως ο Μπάιερ έφερε το παιχνίδι στα ίσα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η Μπέτις πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Σλόβαν Μπρατισλάβας με 2-0, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κούτσο Ερνάντες, ο οποίος σημείωσε και τα δύο τέρματα της ομάδας του.

Παράλληλα, η Λειψία επικράτησε με 3-1 της Λανς, με τον Νούσα να βρίσκει δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, ενώ η Πόρτο απέδρασε με σημαντικό διπλό από την έδρα της Φέγενορντ, χάρη στη νίκη της με 1-0.

Τα αποτελέσματα:

Μπόντο/Γκλιμτ – ΛΑΣΚ 1-0

Γαλατασαράι – Άστον Βίλα 1-0

Άρσεναλ – Ντόρτμουντ 1-1

Κόμο – ΑΕΚ 1-0

Φέγενορντ – Πόρτο 0-1

Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι 2-2

Λειψία – Λανς 3-1

Ρεάλ Μαδρίτης – PSV Αϊντχόφεν 5-1

Σλόβαν Μπρατισλάβας – Μπέτις 0-2

Η βαθμολογία: