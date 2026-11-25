Τη διαμόρφωση μιας νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων, η οποία, όπως υποστηρίζει, περιορίζει την αποτελεσματικότητα των οικονομικών κυρώσεων και των αποκλεισμών, επικαλείται ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, εξαπολύοντας παράλληλα αιχμές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών που επιβάλλουν περιοριστικά μέτρα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι «η εποχή των κυρώσεων και των αποκλεισμών έχει τελειώσει», υποστηρίζοντας ότι ολοένα και περισσότερα κράτη αντιδρούν στις συγκεκριμένες πολιτικές, ενισχύοντας τη μεταξύ τους συνεργασία.

«Οι χώρες δεν πρόκειται πλέον να παραμένουν αμέτοχες. Αντιδρούν διευρύνοντας τη συνεργασία τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του ήρθε ως απάντηση σε εξώφυλλο του περιοδικού The Economist με τίτλο «Άξονας της Κακίας» (Axis of Malice), ενώ πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσινγκτον εντείνει τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ήδη πιεσμένη ιρανική οικονομία.

Ο Ρεζαΐ απευθύνθηκε με αιχμηρό τόνο στους επικριτές της ιρανικής πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι οι διεθνείς συσχετισμοί μεταβάλλονται και ότι η επιρροή όσων επιβάλλουν κυρώσεις περιορίζεται.

«Όπως κι αν το αποκαλείτε, η πραγματικότητα παραμένει αμετάβλητη: μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων κυβερνά τον κόσμο και, μετά τις αποτυχίες σας, ο ρόλος σας είναι μικρότερος από ποτέ», ανέφερε στην ανάρτησή του.