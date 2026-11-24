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Με την πανσέληνο να δεσπόζει στον Αττικό ουρανό, φωταγωγήθηκε νωρίτερα σήμερα το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος και με αυτόν τον τρόπο, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας κήρυξε και επίσημα την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων.

Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε ο Γιώργος Λιανός, ενώ ήχοι κατέκλυσαν ακόμη και τα περίχωρα της πλατείας του Συντάγματος προσκαλώντας τους διερχόμενους να σταθούν έστω και λίγο και να νιώσουν την αγαλλίαση από το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Το μουσικό πρόγραμμα άνοιξε η Big Band Δήμου Αθηναίων, ενώ μεγαλύτερη ένταση και δυναμισμό έδωσαν τα πνευστά και τα χάλκινα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων. Εντυπωσιακή ήταν μάλιστα, η είσοδος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων η οποία έκανε την εμφάνιση της από την οδό Ερμού διαβαίνοντας κάτω από ένα φωτεινό στεφάνι, που συμβολίζει την ξεχωριστή είσοδο στον γιορτινό χώρο της πλατείας του Συντάγματος.

Ακολούθησε, η συναυλία με την καλλιτέχνιδα, Μαρίνα Σπανού. Ενώ μοναδική στιγμή ήταν όταν το στολισμένο δέντρο των 21 μέτρων από τις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου της Αρκαδίας φωταγωγήθηκε σπάζοντας το σκοτάδι στο κέντρο της Αθήνας.

Δείτε το βίντεο της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης