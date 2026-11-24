Ένα 14χρονο κορίτσι ζούσε σε “ακραίες” συνθήκες διαβίωσης, μόνη της σε περιοχή του Πύργου. Η θετή μητέρα της φέρεται να την εγκατέλειψε υποστηρίζοντας ότι το κορίτσι ήταν επιθετικό και επικίνδυνο προς την ίδια, οπότε δεν γινόταν πια να τη φροντίσει. Επιπλέον, η 14χρονη είναι έγκυος.

Το κορίτσι φιλοξενείται εδώ και έναν μήνα στο νοσοκομείο Πύργου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 66χρονη γυναίκα η οποία την είχε υιοθετήσει δεν θέλει πλέον να τη φροντίζει και συγχρόνως αρνείται να δώσει άδεια για άμβλωση του εμβρύου, κάτι που ζητεί η ίδια η ανήλικη.

«Δεν θέλω να υπογράψω γιατί δεν θέλω να έχω ενοχή μέσα μου για φόνο. Εγώ είπα στον εισαγγελέα, έχουμε υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Δεν μπορώ δηλαδή, θα νιώθω ένοχη. Δεν γίνεται να βάλω υπογραφή, δεν το κάνω δηλαδή. Θα έχω όχι τύψεις απλά. Γιατί μέχρι τώρα δεν νιώθω ότι έχω κάνει κάτι άσχημο» λέει η 66χρονη.

Είναι τρομακτικό ότι η 66χρονη δεν ξέρει καν πόσο καιρό είναι το κοριτσάκι στο νοσοκομείο. Είναι τρεις μήνες μέσα και η θετή μητέρα του δεν το ξέρει. «Εμείς κατόπιν εισαγγελικής εντολής Από τον Αύγουστο περίπου φιλοξενούμε μία 14χρονη κοπέλα σε εγκυμοσύνη. Υπάρχει εισαγγελέας ο οποίος ασχολείται με αυτό το θέμα. Ασχολείται και ο δήμος Αμαλιάδας. Την ευθύνη από τον νόμο να ξέρετε την έχει η κοινωνική υπηρεσία του δήμου», λέει ο διοικητής του Νοσοκομείου Πύργου, Σπύρος Πολίτης.

Σύμφωνα με μαρτυρία, είχαν γίνει κάποιες συστάσεις στην 66χρονη, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία στο “Χαμόγελο του Παιδιού”. «Το παιδί δεν είχε σαμπουάν, δεν είχε ρούχα, δεν έχει να φάει. Άνοιξαν ντουλάπια, όλα. Της είπαν ότι θα ξαναέρθουν και να μην ξαναδούμε τέτοιες καταστάσεις. Δεν ξαναπήγαν ποτέ».

Σύμφωνα με καταγγελίες και μαρτυρίες γειτόνων που έφερε στο φως το MEGA, η 66χρονη παραμελούσε τη θετή της κόρη ήδη από τον πρώτο καιρό που έγινε η υιοθεσία. Γειτόνισσα της γυναίκας κατήγγειλε ότι η καθηγήτρια άφηνε νηστικό το παιδί, από όταν αυτό ήταν ακόμη μόλις 4 ετών.

Όπως είπε η γυναίκα μιλώντας στο Live News, το κορίτσι ζούσε σε ένα σπίτι τρώγλη, χωρίς φαγητό και θέρμανση καθώς η 66χρονη φέρεται να μην της παρείχε ούτε τα στοιχειώδη των βασικών της αναγκών. Η 14χρονη κυκλοφορούσε με ένα ζευγάρι παπούτσια, τα οποία είχαν σκιστεί και ήταν τρύπια από την καθημερινή χρήση.

Το περίεργο είναι πώς η θετή της μητέρα δήλωνε οικονομικά ευκατάστατη, καθηγήτρια γαλλικών, με κοινωνική επιφάνεια και περιουσία. Όπως καταγγέλλεται από τον περίγυρο της δεν έδινε ούτε τα βασικά στο παιδί που υιοθέτησε.

«Η μάνα να παίρνει τα καλύτερα ρούχα, να στολίζεται και το παιδάκι το έντυνε ο κόσμος. Και αυτή είχε του κόσμου τα λεφτά», λέει οικογενειακή φίλη στο Live News.

Τα αθλητικά παπούτσια που είχε δώσει στο παιδί να φορά ήταν φθαρμένα.

Η οικιακή βοηθός που έζησε από κοντά όσα συνέβαιναν μέσα στο σπίτι είχε αγοράζει από το υστέρημα της δύο νέα ζευγάρια παπούτσια για το παιδί.

«Τίποτα, τίποτα. Με το ζόρι να φέρει φαΐ. Τσακωνόταν με τη γυναίκα να φέρει φαΐ να φάνε. Δεν έφερνε φαΐ. Να μη χαλάει λεφτά. Έλεγε τα κάλαντα το καημένο και πήγαινε και έπαιρνε βιβλία, έπαιρνε τσάντα για το σχολείο», προσθέτει οικογενειακή φίλη.

«Τι μάνα είναι που αυτή δεν αγοράζει ποτέ; Να πάει να της πάρει, να πει τούτο παιδάκι μου θα φας το πρωινό. Έπαιρνε τηλέφωνο το παιδί, της λέει: ‘μαμά, δώσε μου δύο ευρώ να πάω στο σχολείο’. ‘Δεν έχω’. ‘Τι θα φάω μεσημέρι;’, ‘Να πας στην (οικιακή βοηθό)’», λέει γειτόνισσά τους.

«Δεν νιώθω ενοχές»

Το παιδί σήμερα είναι 14 ετών, έγκυος, και με εισαγγελική εντολή φιλοξενείται σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου. Κι όμως ο άνθρωπος που το υιοθέτησε ισχυρίζεται πως δεν φταίει πουθενά και ότι δεν έχει ενοχές.

«Νιώθω αγνή να το πω έτσι. Αγνή. Δεν έχω βλάψει, δεν έχω κάνει κακό. Δηλαδή με και την (14χρονη) δεν νιώθω ενοχή που έχει φτάσει σε αυτό, γιατί έχω προσπαθήσει. Ήμουνα δίπλα της. Δεν την είχα αφήσει ποτέ μόνη της».

Σε συνέντευξη διάρκειας 40 λεπτών στο Live News, η 66χρονη δεν την αποκαλεί ούτε μία φορά «κόρη μου» ή «παιδί μου». Αναφέρεται σε εκείνη μόνο με το μικρό της όνομα ή με μια ακόμα πιο αποστασιοποιημένη προσφώνηση.

«Το κοριτσάκι δεν άκουγε καθόλου. Εγώ είμαι καθηγήτρια. Δεν με άκουγε καθόλου εδώ και τρία, τέσσερα χρόνια. Έκανε παρέες άσχημες και στο γυμνάσιο που πήγαινε. Είναι υιοθετημένη. Λοιπόν, δεν άκουγε».

«Πήρε την απόφαση να το υιοθετήσει γιατί δεν παντρεύτηκε και κάνει παιδιά. Και της είπε η μάνα της πάρε ένα παιδί να φύγει στην περιουσία. Και το πήρε το παιδάκι μωρό», ανέφερε η γειτόνισσα.

Η ίδια υποστηρίζει πως μεγάλωσε την κόρη της χωρίς προβλήματα μέχρι την ηλικία των 12. Τότε, όπως λέει, άλλαξε η συμπεριφορά του. Έμπλεξε με κακές παρέες, ουσίες, σταμάτησε το σχολείο και άρχισε να γίνεται επιθετική.

«Το παιδί ήταν ανεξέλεγκτο. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Δεν πήγαινε σχολείο. Πρόπερσι ας πούμε, είχε σταματήσει. Δεν πήγαινε καθόλου σχολείο. Ήταν επιθετική. Ήτανε δύσκολο παιδί, ήτανε χειριστική. Έχει βγάλει μαχαίρι, είχε βγάλει ψαλίδι εναντίον μου».

Η καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» έγινε όταν το παιδί ήταν τεσσάρων ετών

«Αυτά που λέει τώρα την απειλούσε με ψαλίδι και τις βλακείες που άκουσα σήμερα και έφριξα. Όλος ο κόσμος έχει φρίξει. Εγώ αυτό το παιδάκι το πρωτοείδα όταν το έφερε εκείνο στο σπίτι και ήταν ένα παιδί κουρεμένο. Ένα παιδί, πώς να το πω, το είδα και το λυπήθηκε η ψυχή μου. Φαινόταν το παιδάκι, αλλά τότε ήταν τεσσάρων χρονών», λέει η γειτόνισσα που έκανε την καταγγελία.

Και η συγκεκριμένη γειτόνισσα που είχε τις υποψίες που έβλεπε δείγματα παραμέλησης, έκανε αυτό που όφειλε να κάνει. Προχώρησε σε καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού. Η καταγγελία αυτή έγινε όταν το κοριτσάκι ήταν τεσσάρων ετών, κάτι που σημαίνει πως πέρασαν δέκα ολόκληρα χρόνια χωρίς να γίνει τίποτα απολύτως από τους αρμόδιους φορείς.

«Ήταν τεσσάρων χρονών. Κάπου εκεί την έκανα την καταγγελία. Δεν άργησα. Κάποιοι άνθρωποι ενδιαφερθήκανε, αλλά δεν κάνανε τίποτα δυστυχώς. Ένα παιδί στο έλεος του Θεού, στο έλεος του Θεού. Δεν μπορώ εγώ, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ και έχω νευριάσει γιατί τα ζω όλα αυτά τα χρόνια», προσθέτει.

Η θετή μητέρα να δηλώνει πως δεν επιθυμεί να αναλάβει ξανά την φροντίδα της, η 14χρονη έγκυος βρίσκεται εγκλωβισμένη εδώ και 3 μήνες μέσα σε ένα νοσοκομείο.

Κοιμόταν σε σάπιο στρώμα

«Το σπίτι που το ‘χε, το σπίτι που είχε το παιδί μέσα ήταν μέσα σε μια βρώμα. Κατσαρίδες, ποντίκια, τα πάντα μέσα, πιάτα άπλυτα, πιρούνια πεταμένα. Και της λέω γιατί “δεν παίρνεις να τα πλύνεις”; Εγώ να τα πλύνω μου λέει. Τα έπλενε μοναχή της. Και τι έκανε μετά; Επήρε όλα τα πιρούνια και τα πιάτα και τα ‘φερε στο άλλο σπίτι και δεν άφησε να φάει το παιδί και πάει να μαγειρέψει και δεν είχε πιρούνι», είπε αρχικά.

«Θα πέθαινε το παιδί. Δεν θα ζούσε. Αλλά το τάιζε η κυρία αυτή, που είναι Αλβανίδα, που ήταν τότε οικιακός βοηθός και ζει με έναν άλλη γριούλα και είναι κοντά με το παιδάκι, με την Αγγελική. Είναι κοντά. Η μάνα του παιδιού η βιολογική δεν ξέρω πού είναι», συνέχισε.

«Τα ρούχα του παιδιού δεν τα έπλενε στο πλυντήριο γιατί σιχαινόταν και τα βούταγε σε κρύο νερό και τα έβαζε στο σύρμα και στεγνώνανε και βρωμάγανε. Και έπαιρνε τη γυναίκα τηλέφωνο και της λέει βρωμάν τα ρούχα. Και τα έπαιρνε η γυναίκα αυτή και του τα έπλενε. Παπούτσα δεν είχε δεύτερο. Δεν του έπαιρνε. Και πήγαινε η γυναίκα και του έπαιρνε συνέχεια, όχι πρώτη φορά. Τα χαλασμένα. Του έπαιρνε συνέχεια και τα φορούσε όταν δεν είχε παπούτσια το παιδί. Κι αυτή φόραγε κάθε μέρα κι ένα ζευγάρι και μου λέει: ”Τα είδες τα παπούτσα μου, κυρά μου, πώς είναι;” ”Ωραία είναι”, της λέω. Φουστάνια έναν φόραγε κάθε μέρα. Και το παιδί το είχε ξυπόλυτο και νηστικό. Αυτά που σας λέω δεν είναι ψέματα. Τα ζεις, τα έζησα μέσα στο σπίτι μου. Και το έφερε μια μέρα στο σπίτι μου και κάτι έκανε το παιδάκι. Εγώ τρέμω ολόκληρη που σου μιλάω τώρα. Και πήρε το παιδάκι από το λαιμό να το πνίξει. Και εκείνο εκεί δεν έπαιρνε ανάσα και τότε το παράτησε», κατέληξε η γειτόνισσα.

«Η 14χρονη φοβόταν να μιλήσει – Έκανε χρήση ουσιών»

Την ίδια στιγμή σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν και για τη στάση των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου Ήλιδας, καθώς εμφανίζονται να γνώριζαν την κατάσταση, χωρίς ωστόσο να δοθεί κάποια λύση.

Στην εκπομπή του mega μίλησε εκπρόσωπος της Κοινωνικής Υπηρεσίας του δήμου.

«Η καταγγελία ήρθε σε εμάς στις 11/8 του ’23 με επίσημο έγγραφο της Εισαγγελίας Αμαλιάδας που μας ζητεί να κάνουμε διερεύνηση και έλεγχο των συνθηκών διαβίωσης του ανήλικου παιδιού. Εμείς κάναμε την επίσκεψη χωρίς να έχουμε ειδοποιήσει για να διαπιστώσουμε τις συνθήκες που ζει το παιδί, για να μην παραμορφωθούν όλα αυτά που θα έπρεπε να δούμε. Μιλήσαμε με το παιδί, μιλήσαμε και με τη μητέρα. Η ανήλικη, ωστόσο, επειδή ήταν μικρή ακόμα σε ηλικία, πήγαινε πέμπτη ή έκτη δημοτικού αν θυμάμαι καλά, φοβόταν να μιλήσει γιατί της είχε πει η μητέρα ότι αν εκθέσει την κατάσταση όπως είναι, θα την πάρουμε και θα τη στείλουμε σε ίδρυμα. Στο κορίτσι μιλήσαμε μόνο του», είπε αρχικά.

«Το παιδί μεγάλωσε, πήγε σχολείο, είχαμε συνεργασία με το σχολείο και με τον διευθυντή του σχολείου, του Γυμνασίου. Μας ενημέρωνε καθημερινά για πότε, για το πότε απουσίαζε. Απουσίαζε συχνά. Το παιδί το πήγαμε για παιδοψυχιατρική εκτίμηση κατόπιν εντολής της εισαγγελίας. Έγινε η παιδοψυχιατρική εκτίμηση, την οποία δεν έχουμε λάβει ακόμα στα χέρια μας, για το τι έχει αποφανθεί η παιδοψυχίατρος. Την έχουμε ζητήσει εγγράφως από την εισαγγελία να μας την προσκομίσει. Δεν μας την έχει στείλει ακόμα.», συνέχισε.

Για τις ενέργειες των Κοινωνικών Υπηρεσιών:

«Έχει ενημερωθεί η εισαγγελία. Εμείς βλέπαμε το παιδί. Προσπαθούσαμε να το πείσουμε να πάει στο σχολείο. Και ζητήσαμε από την εισαγγελία την εισαγωγή του παιδιού σε ίδρυμα. Διέταξε ο εισαγγελέας να βρούμε κρατικές δομές που θα μπορούσαν να το φιλοξενήσουν. Λάβαμε αρνητικές απαντήσεις από όλα τα κρατικά ιδρύματα που υπήρχαν. Τις προσκομίσαμε στην εισαγγελία. Εμείς όσον αφορά στις ναρκωτικές ουσίες, επικοινωνήσαμε με το Πολυδύναμο Κέντρο Απεξάρτησης στον Πύργο, προκειμένου να παρακολουθήσει το παιδί συνεδρίες. Καλέσαμε τη μητέρα εδώ. Έγιναν μέσα στο καλοκαίρι όλα αυτά αφού διαπιστώθηκε ότι το παιδί μέσα στο καλοκαίρι έκανε χρήση ουσιών»,

«Φυσικά, όλα αυτά έχουν αναφερθεί στην εισαγγελία. Γιατί επικοινωνήσαμε με το Πολυδύναμο Κέντρο Απεξάρτησης. Επικοινωνήσαμε με την εισαγγελία, με ακρόαση που μιλήσαμε με τον εισαγγελέα. Επικοινωνήσαμε με έντεκα ιδρύματα που είχαμε αρνητικές απαντήσεις. Επικοινωνήσαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και τον βάλαμε να παίζει βόλεϊ για να αποκοπεί από τις κακές παρέες και από τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών. Ανοίχτηκε τον τελευταίο ένα χρόνο και μας είπε για την κακοποίηση που δέχεται».

Η ιστορία της 14χρονης και η περιουσία

Θα μπορούσε να ήταν παραμύθι, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Η ιστορία της 14χρονης απέχει πολύ από αυτό.

Όλα ξεκίνησαν το 2011, όταν μια γυναίκα με καταγωγή από τη Βουλγαρία και Ρομά που ζούσε στη Γαστούνη, γέννησε το κοριτσάκι. Στην ευρύτερη περιοχή έμενε η πολύ πλούσια γυναίκα με μεγάλη οικογενειακή περιουσία, όπως η ίδια λέει και εμφανίζεται ότι είναι. Δεν έχει παιδιά. Ήταν γύρω στα 51 και ζούσε με τη μητέρα της, η οποία την πίεζε λέγοντάς της “αφού δεν έχεις κάνει παιδί, να υιοθετήσουμε ένα παιδί, τόση περιουσία έχουμε να μείνει σε κάποιον η περιουσία”.

Με νόμιμες διαδικασίες η τότε 51χρονη υιοθετεί το παιδί. Πιθανά για να μην χαθεί η περιουσία και μόνο. Η μητέρα της γυναίκας φαίνεται να φροντίζει το παιδί, ενώ μία γυναίκα από την Αλβανία, φροντίζει και τη γιαγιά και το μικρό κορίτσι.

Το 2018 η γιαγιά φεύγει από τη ζωή και η θετή μάνα του κοριτσιού, αποφασίζει και απολύει τη γυναίκα από την Αλβανία. Το 7χρονο τότε κορίτσι αρχίζει να μεγαλώνει μόνο του. Το 2023 η μητέρα ανέφερε ότι το παιδί έχει κάνει κακές παρέες και το 2024 το κοριτσάκι φτάνει περίπου στα 12 του χρόνια.

Η γυναίκα που το έχει υιοθετήσει τότε έστειλε την κοπέλα να μείνει μόνο της σε ένα διαμέρισμα, με αποτέλεσμα οι γείτονες να απορήσουν. Από την πλευρά της η θετή μητέρα αρνήθηκε ότι άφησε το κορίτσι:

«Δεν την έστειλα να μείνει μόνη της τελείως. Μερικές μέρες την άφησα εκεί». Τον Μάρτιο του και τον Απρίλιο του 2026 η μάνα έκανε καταγγελίες ότι το κοριτσάκι, της επιτίθεται με ψαλίδι και την κυνηγάει για να την τραυματίσει.

Το παιδί πριν λίγο καιρό οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, καθώς είναι πλέον χρήστης ναρκωτικών ενώ διαπιστώθηκε ότι είναι και έγκυος. Το νοσοκομείο ζητά διακοπή της κύησης για το δεκατετράχρονο κορίτσι, ωστόσο η θετή μητέρα που ακόμη έχει την επιμέλεια, αρνείται να υπογράψει και επιμένει στο να πάει η 14χρονη σε ένα ίδρυμα.