Μεγάλη απάτη σε βάρος του Δημοσίου αποκάλυψαν οι Αδιάφθοροι της ΕΛΑΣ. Εξαρθρώθηκαν συνολικά δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην έκδοση εικονικών αποδείξεων διαμονής για υπηρεσιακές μετακινήσεις, ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται σχεδόν 1.300 ένστολοι (στρατιωτικοί, αστυνομικοί και πυροσβέστες).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο ξεπερνά τα 12,5 εκατ. ευρώ, με το ποσό να αναμένεται να αυξηθεί καθώς η η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα εξετάζεται η εμπλοκή επιπλέον δημοσίων υπαλλήλων.

Ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σήμερα Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, και συνελήφθησαν 17 μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας αστυνομικός, ένας λιμενικός και μία στρατιωτικός, που φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στα κυκλώματα.

Επιπλέον, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, την ώρα που παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις διαμονής στο όνομά τους.

Σχεδόν 1.300 ένστολοι κατηγορούμενοι

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περίπου 1.291 ένστολοι φέρονται να έχουν λάβει εικονικές αποδείξεις διαμονής και κατηγορούνται για απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Παράλληλα, ερευνώνται οι περιπτώσεις ακόμη 60 λιμενικών, 23 αστυνομικών, μίας πολιτικής υπαλλήλου και 17 δημοσίων υπαλλήλων.

Το modus operandi των κυκλωμάτων

Οι δύο εγκληματικές οργανώσεις που εξαρθρώθηκαν δρούσαν ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκμεταλλεύονταν το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο καλύπτει τα έξοδα διαμονής αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών, στρατιωτικών και λοιπών δημοσίων υπαλλήλων όταν μετακινούνται εκτός της έδρας της υπηρεσίας τους.

Τα μέλη των κυκλωμάτων προμήθευαν τους υπαλλήλους, έναντι αμοιβής, με εικονικές αποδείξεις διαμονής, προκειμένου εκείνοι να εισπράττουν τις αντίστοιχες αποζημιώσεις από τα υπουργεία στα οποία υπάγονταν.

Οι αποδείξεις αφορούσαν είτε πραγματικά καταλύματα που μίσθωναν ή διαχειρίζονταν εταιρείες των μελών των οργανώσεων, χωρίς όμως οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι να έχουν διαμείνει σε αυτά, είτε ακόμη και ανύπαρκτα καταλύματα εταιρειών-βιτρίνα που εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται στον χώρο της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Τα ευρήματα

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών σε κατοικίες και γραφεία των βασικών μελών των οργανώσεων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

περίπου 400.000 ευρώ,

έγγραφα και εικονικές αποδείξεις,

χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα και χρηματικά ποσά,

τερματικά POS,

ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

κινητά τηλέφωνα και

οχήματα.

Βίντεο από το εντοπισμό των 400.000 ευρώ