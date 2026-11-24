Στην υπόθεση του Γιάννη Παπαμιχαήλ αναφέρθηκαν το πρωί της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, στο «Happy Day». Η Τίνα Μεσσαροπούλου είπε, ανάμεσα σε άλλα, πως «δεν είναι μόνο τα ψυχολογικά ή άλλα προβλήματα, είναι πολλά και τα ιατρικά θέματα που αντιμετωπίζει ο Γιάννης και χρήζει ιατρικής βοήθειας».

Η Τίνα Μεσσαροπούλου μιλώντας για την υπόθεση, εξήγησε πως: «Είναι μία κατάσταση, η οποία θα πάρει καιρό. Είναι μία κατάσταση που θέλει χρόνο, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, είναι πολλά τα προβλήματα υγείας».

Από την πλευρά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε: «Το θέμα είναι να συμφωνήσει και ο Γιάννης, ότι όλο αυτό γίνεται για το καλό του. Να είναι δηλαδή κοινωνός αυτής της απόφασης και αυτού του νέου κεφαλαίου. Να μην αντιτάσσεται. Εμείς έχουμε καταλάβει ότι και ο Γιάννης συμφωνεί ότι όλο αυτό γίνεται για το καλό του;».

«Νομίζω ότι πλέον ναι. Ότι έχει μπει σε μία τέτοια διαδικασία και δεν είναι μόνο τα ψυχολογικά ή άλλα προβλήματα, είναι πολλά και τα ιατρικά θέματα που αντιμετωπίζει ο Γιάννης και χρήζει ιατρικής βοήθειας», συμπλήρωσε η Τίνα Μεσσαροπούλου.