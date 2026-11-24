Τα γενέθλιά του έχει την Τρίτη 24 Νοεμβρίου ο Φάνης Μπότσης. Η Βίκυ Σταυροπούλου, με ανάρτησή της στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, θέλησε να στείλει και δημόσια τις ευχές της στον σύζυγο της κόρης της.
Η φωτογραφία που δημοσίευσε η Βίκυ Σταυροπούλου, φαίνεται να έχει τραβηχτεί αμέσως μετά τον γάμο της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση, τον περασμένο Ιούνιο.
Η επιτυχημένη ηθοποιός, συνόδευσε το στιγμιότυπο με συγκινητικά λόγια για τον άνθρωπο της κόρης της.
Συγκεκριμένα, η αγαπημένη καλλιτέχνις έγραψε στην ανάρτησή της: «Να είναι η ζωή σου όπως το χαμόγελό σου, ζεστό, αληθινό, γεμάτο αγάπη!!! Θεοφάνη μου, ο Θεός σε φανέρωσε στη ζωή μας!!!».