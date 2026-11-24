Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τα γενέθλιά του έχει την Τρίτη 24 Νοεμβρίου ο Φάνης Μπότσης. Η Βίκυ Σταυροπούλου, με ανάρτησή της στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, θέλησε να στείλει και δημόσια τις ευχές της στον σύζυγο της κόρης της.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε η Βίκυ Σταυροπούλου, φαίνεται να έχει τραβηχτεί αμέσως μετά τον γάμο της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση, τον περασμένο Ιούνιο.

Η επιτυχημένη ηθοποιός, συνόδευσε το στιγμιότυπο με συγκινητικά λόγια για τον άνθρωπο της κόρης της.

Συγκεκριμένα, η αγαπημένη καλλιτέχνις έγραψε στην ανάρτησή της: «Να είναι η ζωή σου όπως το χαμόγελό σου, ζεστό, αληθινό, γεμάτο αγάπη!!! Θεοφάνη μου, ο Θεός σε φανέρωσε στη ζωή μας!!!».