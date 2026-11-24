Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου), ο οργανισμός «Γίνε Άνθρωπος» διοργανώνει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, στην αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση της κοινωνίας απέναντι στην έμφυλη βία.

Με την πολύτιμη υποστήριξη και τη συμμετοχή των σημαντικών καλλιτεχνών (με αλφαβητική σειρά: Αντώνης Αγγελίδης, Μυρτώ Βασιλείου, Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης, Τάκης Ζαχαράτος, Έλενα Κελεσίδου, Γιώτα Νέγκα, Δήμητρα Σελεμίδου, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Μάριος Φραγκούλης), οι οποίοι ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του οργανισμού, η συναυλία φιλοδοξεί να μετατρέψει τη μουσική σε μια δυνατή συλλογική φωνή κατά της έμφυλης βίας και υπέρ της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ο Στάθης Σούλης υπογράφει τη μουσική διεύθυνση της ζωντανής ορχήστρας της συναυλίας.

Πέρα από τον πολιτιστικό της χαρακτήρα, η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα κοινωνικής ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης.

Κεντρικός στόχος είναι, παράλληλα, η ανάδειξη και η ενίσχυση της πανελλαδικής πρωτοβουλίας για τη συγκέντρωση 500.000 ψηφιακών υπογραφών, με αίτημα την αναγνώριση της γυναικοκτονίας και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της έμφυλης βίας μέσω θεσμικών αλλαγών.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται από τον οργανισμό «Γίνε Άνθρωπος», με τη συμμετοχή του πολιτικού φορέα «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο».

Στο πλαίσιο της συνταγματικά προβλεπόμενης διαδικασίας λαϊκής νομοθέτησης, επιδιώκεται η συγκέντρωση 500.000 ψηφιακών υπογραφών, ώστε να προωθηθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή πρόταση νόμου για την αναγνώριση της γυναικοκτονίας και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

Το «Γίνε Άνθρωπος», που ιδρύθηκε από επιστήμονες και οικογένειες θυμάτων γυναικοκτονιών, οι οποίες αποτελούν ιδρυτικά του μέλη, δραστηριοποιείται στην πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας.

Μέσα από την επιστημονική γνώση, την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την υποστήριξη θυμάτων και οικογενειών, αλλά και τη διεκδίκηση ουσιαστικών θεσμικών αλλαγών, επιδιώκει να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και μηδενική ανοχή στην κακοποίηση.

Γιατί η έμφυλη βία δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο τα θύματα και τις οικογένειές τους. Είναι ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία.

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, η μουσική γίνεται αφορμή για να ακουστεί ένα μήνυμα που δεν πρέπει να μείνει χωρίς ανταπόκριση.

Γίνε Άνθρωπος. Για μια κοινωνία χωρίς βία.

Πληροφορίες Εκδήλωσης