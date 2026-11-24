Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πέθανε σήμερα ο ηθοποιός Τέλης Ζώτος, σε ηλικία 85 ετών, με την είδηση να σκορπίζει την θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Το θλιβερό νέο γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»

Ο ηθοποιός αποχαιρέτησε τον Τέλη Ζώτο, με τον οποίο είχε συναντηθεί πριν από λίγες ημέρες, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που ξεχώριζε με τις ερμηνείες του σε θεατρικές παραστάσεις και ταινίες του κινηματογράφου.

Αναλυτικά, ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε τα εξής:

«Αντίο Τέλη μου! Καλέ μας φίλε! Μόλις λίγες μέρες πριν ήμασταν μαζί στο Σύλλογο Αιγυπτιωτών Ελλήνων και διασκεδάζαμε. Κι έφυγες σήμερα ξαφνικά.. Ενας χρυσός άνθρωπος ο Τέλης Ζώτος! Θεατράνθρωπος, με σπουδαίες ερμηνείες και με αξέχαστους ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο.. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ..».