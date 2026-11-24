Βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει τις κινήσεις του θρασύτατου διαρρήκτη της Μονής Αγάθωνος, ο οποίος άρπαξε τα τάματα – αφιερώματα των πιστών από την εικόνα της Παναγίας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του lamiareport.gr, ο δράστης ξήλωσε το ανατολικό παράθυρο του ναού και αστραπιαία κινήθηκε στον χώρο φτάνοντας μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Χωρίς κανέναν δισταγμό με λοστό άρχισε το καταστροφικό του έργο σπάζοντας την προθήκη και προκαλώντας φθορές στην κορνίζα.

Μέσα ακριβώς σε 60 δευτερόλεπτα έχει ολοκληρώσει το έργο του και χρειάζεται ακόμη 6 δευτερόλεπτα για να μαζέψει από το πάτωμα κάποια τάματα που έφυγαν από την εικόνα κατά τη βίαιη καταστροφή της. Η όλη επιχείρηση κράτησε συνολικά 1,5 λεπτό και ενώ χτυπούσε ο συναγερμός και οι καμπάνες που είναι συνδεδεμένες με αυτόν.

Ο Ηγούμενος του ιστορικού Μοναστηριού π. Γερμανός Γιαντσίδης, δήλωσε στο LamiaReport τη βαθιά του θλίψη, προσωπική και όλης της αδελφότητας για το γεγονός, καθώς εκτός από τη βεβήλωση της εικόνας εκλάπησαν πράγματα που είναι η έκφραση της πίστης και της ευγνωμοσύνης των πιστών, τα οποία ουσιαστικά δεν ανήκουν στη Μονή.

Την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, που ερεύνησε τον χώρο δράσης του ιερόσυλου, αλλά και υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο από τα ξημερώματα της Δευτέρας (23/11/2026) που έγινε η διάρρηξη, όσο και από την προηγούμενη, καθώς ο «αθεόφοβος» είχε επιχειρήσει και τα ξημερώματα της Κυριακής να εισέλθει στον ναό.

Ήδη από το πρωί της Τρίτης (24/11/26) στα χέρια των αστυνομικών της ΥΔΕΕ βρίσκεται βασικός ύποπτος για τη διάρρηξη – κλοπή στην ιερά Μονή, στο σπίτι του οποίου πραγματοποιήθηκε έρευνα παρουσία Δικαστικής Λειτουργού. Στη συνέχεια έγινε η προσαγωγή του σε συνεργασία με την Ομάδα ΟΠΚΕ.