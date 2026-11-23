Ιερόσυλος «χτύπησε» την ιστορική Ιερά Μονή Αγάθωνος, στην Υπάτη, κλέβοντας τα τάματα από την ιερή εικόνα της Παναγίας, με την είδηση να προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στους πιστούς και την τοπική κοινωνία της Φθιώτιδας.

Η διάρρηξη έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής (22/11), με τον δράστη να εισβάλει στον ναό, φορώντας κουκούλα και γάντια, ώστε να μην αφήσει ίχνη πίσω του. Αφού έσπασε ένα τζάμι από την ανατολική πλευρά του Καθολικού, μπήκε στην εκκλησία και κατευθύνθηκε απευθείας στην ιερή εικόνα της Παναγίας, όπου βρίσκονταν τοποθετημένα τα τάματα.

Σύμφωνα με το LamiaReport, όπως φάνηκε από τις κινήσεις του, είχε βάλει εξαρχής στο στόχαστρο αποκλειστικά τα αφιερώματα των πιστών, καθώς δεν πείραξε ούτε τον επίχρυσο σταυρό που υπήρχε στον χώρο ούτε άλλα ιερά κειμήλια, ούτε πολύ περισσότερο ασχολήθηκε με το παγκάρι.

Προκειμένου να ξηλώσει και να αφαιρέσει όλα τα τάματα, προκάλεσε φθορές στην ιερή εικόνα, έβαλε τη λεία του μέσα σε μία σακούλα και, εκμεταλλευόμενος τα ελάχιστα λεπτά που μεσολάβησαν από την ενεργοποίηση του συναγερμού, εξαφανίστηκε στο σκοτάδι προτού φτάσουν στο σημείο οι μοναχοί.

Είχε κάνει «πρόβα» το Σάββατο

Όπως έχει προκύψει από τα νεότερα στοιχεία της έρευνας, ο ίδιος δράστης είχε επιχειρήσει να «μπουκάρει» στον ναό και το προηγούμενο βράδυ, αφού οι κάμερες από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας κατέγραψαν τις κινήσεις του.

Ο συναγερμός είχε ενεργοποιηθεί με αποτέλεσμα ο δράστης να φοβηθεί και να τραπεί σε φυγή με άδεια χέρια. Επέστρεψε όμως 24 ώρες αργότερα αποφασισμένος να ολοκληρώσει την πράξη του.

Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, αξιοποιώντας τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας και κάθε διαθέσιμο στοιχείο για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη.

Συγκλονισμένος ο Ηγούμενος Αρχιμανδρίτης Γερμανός Γιαντσίδης

Το LamiaReport επικοινώνησε με τον Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγάθωνος, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Γερμανό Γιαντσίδη, ο οποίος εμφανίστηκε βαθύτατα θλιμμένος από το περιστατικό.

Όπως τόνισε ο Γέροντας, η στεναχώρια του δεν αφορά την υλική αξία των κλοπιμαίων, αλλά την ηθική απαξία που χαρακτηρίζει ορισμένους ανθρώπους, οι οποίοι δεν διστάζουν να προχωρήσουν στη βεβήλωση μιας ιερής εικόνας και ενός ιστορικού μοναστηριού.