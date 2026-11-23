Με την κατάθεση της Μαρίας Κυριακίδου, κόρης του Γιώργου Κυριακίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, συνεχίστηκε σήμερα Δευτέρα (23/11) η δίκη για την τραγωδία, στο πλαίσιο της 51ης δικασίμου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκαν συγγενείς θυμάτων, αλλά και επιβάτες του μοιραίου Intercity που επέζησαν από τη σύγκρουση, με τις καταθέσεις τους να φωτίζουν όσα συνέβησαν τη νύχτα της τραγωδίας.

Η Μαρία Κυριακίδου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον εντοπισμό οστών του πατέρα της σε κτήμα κοντά στον τόπο του δυστυχήματος, κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά της εταιρείας Anubis, έπειτα από σχετική άδεια του εφέτη ανακριτή.

«Θέλω την αλήθεια»

Η κόρη του θύματος, εμφανώς φορτισμένη, εξέφρασε την ανάγκη να αποδοθεί δικαιοσύνη και να αποκαλυφθεί η αλήθεια για όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ.

«Θέλω δικαιοσύνη, με πονάει μέχρι και σήμερα, θέλω την αλήθεια, θέλω να ξέρω τι πραγματικά συνέβη εκείνο το βράδυ, θέλω την τιμωρία των ενόχων», ανέφερε απευθυνόμενη στην έδρα.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά της σε μία από τις τελευταίες τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με τον πατέρα της, μια στιγμή που, όπως είπε, δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ.

«Θα αργήσω, μην με περιμένεις», της είχε πει στο τηλέφωνο, λόγια που έμελλε να μείνουν χαραγμένα στη μνήμη της.

Στο εδώλιο των κατηγορουμένων βρισκόταν σήμερα ο Σπύρος Πατέρας.

Αλλαγές στο πρόγραμμα της δίκης

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η πρόεδρος ανακοίνωσε τροποποιήσεις στο πρόγραμμα των επόμενων δικασίμων. Συγκεκριμένα, οι συνεδριάσεις που είχαν προγραμματιστεί για τις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου ακυρώνονται για υπηρεσιακούς λόγους, ενώ προστίθεται νέα δικάσιμος στις 17 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, η εισαγγελική πρόταση σχετικά με το αίτημα του Ασλανίδη για τα οστά θα αναγνωστεί στις 14 Δεκεμβρίου, αντί της 1ης Δεκεμβρίου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, μετά από αίτημα του συνηγόρου του.