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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (23/11), στην επαρχιακή οδό Σερρών – Μητρουσίου, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα εξετράπη της πορείας του, βγήκε από το οδόστρωμα και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Απεγκλωβίστηκε η οδηγός

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό της οδηγού, καθώς και άνδρες της Τροχαίας, που ανέλαβαν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του περιστατικού.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε επίσης στο σημείο και παρέλαβε τη γυναίκα, μεταφέροντάς την στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να βγει εκτός δρόμου και να ακινητοποιηθεί σε χωράφι δίπλα στην επαρχιακή οδό.

Ευτυχώς, η γυναίκα δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά και, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία της.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από την αρμόδια Τροχαία.