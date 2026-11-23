Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες, το ιστορικό Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης αποκτά ξανά μουσειακή ζωή. Σήμερα, Δευτέρα (23/11), πραγματοποιούνται τα εγκαίνια του ανακαινισμένου κτιρίου, παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα απευθύνει ομιλία στις 12:00. Το μουσείο, που συνδέθηκε με την ιστορία της αρχαιολογικής έρευνας στην Ακρόπολη, επιστρέφει με νέες χρήσεις, εκθεσιακές δραστηριότητες και σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές.

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για το Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης, ένα από τα ιστορικότερα μουσειακά κτίρια της Ελλάδας, το οποίο βρίσκεται πάνω στον Ιερό Βράχο, νοτιοανατολικά του Παρθενώνα. Η σημερινή τελετή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της αποκατάστασής του και την επαναφορά του στον πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας, σχεδόν 20 χρόνια μετά τη διακοπή της λειτουργίας του.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, τα εγκαίνια πραγματοποιούνται στις 12:00, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία.

Η επαναλειτουργία του ιστορικού κτιρίου συνδέεται με ένα ευρύτερο σχέδιο ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ακρόπολης, συνδυάζοντας την προστασία της αρχιτεκτονικής του φυσιογνωμίας με νέες εκθεσιακές και εκπαιδευτικές δυνατότητες.

Από το 1863 έως σήμερα: Η ιστορία του πρώτου μουσείου της Ακρόπολης

Η ιστορία του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης αρχίζει τον 19ο αιώνα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αρχαιολογικές ανασκαφές και η ανάγκη προστασίας των αρχαιοτήτων δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των πρώτων οργανωμένων μουσείων του νεοελληνικού κράτους.

Το 1863 αποφασίστηκε η ανέγερση ενός μουσείου νοτιοανατολικά του Παρθενώνα, προκειμένου να στεγαστούν τα ευρήματα από τις ανασκαφές στον Ιερό Βράχο.

Η θεμελίωσή του πραγματοποιήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 1865, ενώ η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 1874, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Παναγή Κάλκου.

Το κτίριο, έκτασης περίπου 800 τετραγωνικών μέτρων, σχεδιάστηκε με ιδιαίτερη μέριμνα για την ένταξή του στο αρχαιολογικό περιβάλλον. Το ύψος του διατηρήθηκε περιορισμένο, ώστε να μην υπερβαίνει τον στυλοβάτη του Παρθενώνα και να μην αλλοιώνει την εικόνα των μνημείων.

Το Παλαιό Μουσείο υπήρξε το πρώτο κτήριο του νεοελληνικού κράτους που κατασκευάστηκε ειδικά για μουσειακή χρήση, γεγονός που του προσδίδει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της ελληνικής μουσειολογίας.

Στις αίθουσές του εκτέθηκαν για περισσότερο από έναν αιώνα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, ανάμεσά τους αρχαϊκά γλυπτά, αρχιτεκτονικά μέλη, αναθήματα και έργα τέχνης που προέρχονταν από την Ακρόπολη.

Οι μεγάλες ανασκαφές που άρχισαν το 1886 έφεραν στο φως πλήθος νέων ευρημάτων, καθιστώντας σύντομα ανεπαρκείς τους διαθέσιμους εκθεσιακούς χώρους. Το μουσείο γνώρισε διαδοχικές παρεμβάσεις και επεκτάσεις, με σημαντικές αλλαγές να πραγματοποιούνται και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το κλείσιμο του 2007 και η μεταφορά των συλλογών

Η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου, μεγαλύτερου και σύγχρονου μουσείου είχε ήδη αναδειχθεί από τις προηγούμενες δεκαετίες. Τον Σεπτέμβριο του 1976, ο τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής έθεσε εκ νέου το ζήτημα της ανέγερσης ενός νέου Μουσείου Ακρόπολης, το οποίο θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις έκθεσης και προστασίας των αρχαιοτήτων.

Το Παλαιό Μουσείο έκλεισε τον Ιούλιο του 2007, καθώς οι συλλογές του μεταφέρθηκαν στο νέο κτίριο, στη νότια πλευρά της Ακρόπολης.

Το Νέο Μουσείο Ακρόπολης εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2009, εγκαινιάζοντας μια διαφορετική εποχή για την παρουσίαση των αρχαιοτήτων του Ιερού Βράχου.

Το ιστορικό κτήριο παρέμεινε έκτοτε εκτός της κανονικής μουσειακής λειτουργίας, ενώ εξετάστηκαν διαφορετικά σχέδια αξιοποίησής του.

Η αποκατάσταση και οι δυσκολίες ενός έργου πάνω στην Ακρόπολη

Η επαναλειτουργία του Παλαιού Μουσείου προϋπέθετε εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης των υποδομών το, σύμφωνα με το ΕΡΤNews.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο ιστορικό κτίριο, διαμόρφωση χώρων για νέες μουσειακές χρήσεις, δημιουργία αρχαιολογικής αποθήκης και αναβάθμιση των υποδομών συντήρησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για εργαστήριο συντήρησης ανοικτής θέασης, το οποίο εντάσσεται στον σχεδιασμό για την παρουσίαση στο κοινό διαφορετικών πτυχών της επιστημονικής εργασίας που πραγματοποιείται στην Ακρόπολη.

Σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΙ, στις 19 Νοεμβρίου, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες δυσκολίες του εγχειρήματος, επισημαίνοντας ότι η μεταφορά των υλικών στον Ιερό Βράχο γινόταν με εργοταξιακό γερανό από την περιοχή της Πλάκας.

Όπως εξήγησε, οι ισχυροί άνεμοι και οι έντονες βροχοπτώσεις μπορούσαν να αναστείλουν τις μεταφορές για λόγους ασφαλείας, επηρεάζοντας την πρόοδο των εργασιών.

Η ιδιαίτερη θέση του μουσείου, μέσα σε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους παγκοσμίως, επέβαλε ειδικούς χειρισμούς και αυξημένη προσοχή κατά την εκτέλεση του έργου.

Αρχαιολογία, σύγχρονη τέχνη και ψηφιακές εφαρμογές

Η νέα περίοδος λειτουργίας του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης δεν περιορίζεται στην αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου, αλλά συνδέεται με τη δημιουργία ενός ανανεωμένου πολιτιστικού χώρου.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις και τις δηλώσεις της υπουργού Πολιτισμού, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει αρχαιολογικές εκθέσεις, παρουσιάσεις σύγχρονης τέχνης και καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές που επιτρέπουν την προσέγγιση της ιστορίας της Ακρόπολης με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ψηφιακή εφαρμογή που αφορά στη ζωφόρο του Παρθενώνα και αξιοποιεί δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για μια διαδραστική προσέγγιση της αρχαίας αθηναϊκής κοινωνίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έχει παρουσιάσει η υπουργός, προβλέπεται εφαρμογή βασισμένη σε περίπου 21.000 σχέδια, μέσω της οποίας ανασυντίθενται διαφορετικές ιστορικές φάσεις των μνημείων της Ακρόπολης, από τη Μυκηναϊκή έως την Οθωμανική περίοδο.

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποσκοπεί στην ανάδειξη της μακραίωνης ιστορίας του Ιερού Βράχου και των μεταβολών που γνώρισε το μνημειακό του σύνολο στο πέρασμα των αιώνων.

Στο πεδίο της σύγχρονης τέχνης, το ίδιο το Μουσείο Ακρόπολης έχει αναφερθεί στην αξιοποίηση του Παλαιού Μουσείου για εκθεσιακές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και η παρουσίαση έργων του καλλιτέχνη Michael Rakowitz.

Ένα ιστορικό κτίριο αποκτά νέα ζωή

Η επαναλειτουργία του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για τον πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας, αλλά και για την ιστορία της προστασίας των αρχαιοτήτων στην Ελλάδα.

Το κτίριο του Παναγή Κάλκου αποτελεί χαρακτηριστικό τεκμήριο της πρώιμης μουσειακής αρχιτεκτονικής του νεοελληνικού κράτους και συνδέεται με μια εποχή κατά την οποία η αρχαιολογική έρευνα, η προστασία των μνημείων και η συγκρότηση δημόσιων συλλογών αποκτούσαν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Η νέα του χρήση δημιουργεί τη δυνατότητα να αναδειχθεί όχι μόνο η ιστορία των αρχαιοτήτων της Ακρόπολης, αλλά και η ιστορία του ίδιου του μουσείου, που για πολλές γενιές επισκεπτών αποτέλεσε τον βασικό χώρο γνωριμίας με τα γλυπτά και τα ευρήματα του Ιερού Βράχου.

Με τα σημερινά εγκαίνια, το Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης επιστρέφει στο προσκήνιο, 152 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του, συνδέοντας την ιστορική του ταυτότητα με τις δυνατότητες της σύγχρονης μουσειακής παρουσίασης.

Ένα κτήριο που υπήρξε για περισσότερο από έναν αιώνα θεματοφύλακας της αρχαιολογικής κληρονομιάς της Ακρόπολης ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του.