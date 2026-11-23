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Με σημαντικές αλλαγές στις μετακινήσεις σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται να κυλήσει η Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, λόγω της πανελλαδικής απεργίας στην οποία συμμετέχουν εργαζόμενοι τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι κινητοποιήσεις επηρεάζουν τις αστικές συγκοινωνίες, την ακτοπλοΐα και την εκπαιδευτική λειτουργία.

Πώς θα λειτουργήσει το Μετρό

Στην Αθήνα, οι εργαζόμενοι στο Μετρό, μέσω του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ), έχουν προγραμματίσει δύο στάσεις εργασίας. Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 09:00 και η δεύτερη από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Με βάση τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό, το Μετρό θα λειτουργεί από τις 09:00 έως τις 18:00, εξυπηρετώντας το επιβατικό κοινό στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Τι ισχύει για λεωφορεία, τρόλεϊ, ΗΣΑΠ και τραμ

Σε εκκρεμότητα παραμένουν οι αποφάσεις για τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας. Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές οι οριστικές ανακοινώσεις για τη συμμετοχή των εργαζομένων σε λεωφορεία, τρόλεϊ, Ηλεκτρικό (ΗΣΑΠ) και τραμ, καθώς και για το ενδεχόμενο στάσεων εργασίας ή άλλων περιορισμών στην κυκλοφορία.

Οι επιβάτες θα πρέπει να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στα δρομολόγια και στις ώρες εξυπηρέτησης.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Προβλήματα αναμένονται και στην ακτοπλοΐα, καθώς τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΝΕΝ έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στην απεργιακή κινητοποίηση.

Όσοι έχουν προγραμματίσει ταξίδι προς κάποιο νησί θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, προκειμένου να ενημερωθούν για ακυρώσεις, τροποποιήσεις δρομολογίων και αλλαγές στα εισιτήριά τους.

Ποιοι συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία

Στην πανελλαδική απεργία έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής συμμετοχή 28 Εργατικά Κέντρα και 13 Ομοσπονδίες, ενώ η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για τους εργαζομένους στο Δημόσιο, διεκδικώντας λύσεις σε οικονομικά, εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα.

Στην κινητοποίηση συμμετέχει και η ΟΛΜΕ, καλώντας τους εκπαιδευτικούς να δώσουν το «παρών» στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Μεταξύ των αιτημάτων τους είναι η κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς στη Γενική και Ειδική Αγωγή, η αντιμετώπιση των χαμένων διδακτικών ωρών, η αναστολή συγχωνεύσεων σχολικών τμημάτων και η αύξηση της χρηματοδότησης των σχολείων.

Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν ακόμη ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μόνιμους διορισμούς και ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία.

Πού θα πραγματοποιηθούν οι απεργιακές συγκεντρώσεις

Συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί σε περισσότερες από 60 πόλεις της χώρας, με εργαζομένους να κατεβαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 10:30 το πρωί στα Προπύλαια, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι διαδηλωτές θα συγκεντρωθούν την ίδια ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Οι συγκεντρώσεις σε άλλες πόλεις έχουν προγραμματιστεί ως εξής: