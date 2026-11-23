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Με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους θα κυλήσει ο καιρός τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στα δυτικά, τα βορειοανατολικά και σε περιοχές του ανατολικού και νότιου Αιγαίου, ενώ μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές θα επικρατήσουν αρχικά στα δυτικά της χώρας, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα βορειοανατολικά, καθώς και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Στις παραπάνω περιοχές αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα αυξηθούν, ενώ τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν το βράδυ στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι μέχρθ 8 μποφόρ στο Αιγαίο

Νότιοι – νοτιοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 5 έως 7 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στις περισσότερες περιοχές, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Σταδιακά, ξεκινώντας από τα δυτικά, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς – βορειοδυτικούς, διατηρώντας την ίδια ένταση.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ ο υδράργυρος θα κινηθεί μεταξύ 8 και 20 βαθμών Κελσίου.

Η θερμοκρασία ανά περιοχή

Μικρή άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται μεταξύ 16 και 24 βαθμών Κελσίου. Αναλυτικότερα: