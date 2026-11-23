Τα φρούτα είναι απαραίτητα για μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, ωστόσο ο τρόπος κατανάλωσής τους μπορεί να επηρεάσει τα οφέλη που προσφέρουν στον οργανισμό. Η μετατροπή τους σε χυμό περιορίζει την πρόσληψη φυτικών ινών, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της χοληστερίνης και των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Μια νέα μελέτη διερευνά κατά πόσο η κατανάλωση ολόκληρων φρούτων, σε σύγκριση με τους φυσικούς χυμούς, συνδέεται με την καρδιαγγειακή υγεία.

Ολόκληρα φρούτα ή φυσικοί χυμοί; Τι δείχνει μεγάλη μελέτη για την υγεία της καρδιάς

Μία μελέτη συγκρίνει την κατανάλωση ολόκληρων φρούτων με αυτή των 100% φυσικών χυμών και τη σχέση τους με την καρδιαγγειακή υγεία. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην περιορισμένη κατανάλωση φρούτων και σε παθήσεις όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση), η υψηλή χοληστερίνη, η καρδιοπάθεια και το έμφραγμα.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Current Developments in Nutrition, βασίστηκε σε στοιχεία της έρευνας BRFSS για το 2019 με δείγμα 371.038 ενηλίκων στις ΗΠΑ. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα με υπέρταση, υψηλή χοληστερόλη, στεφανιαία νόσο ή ιστορικό εμφράγματος κατανάλωναν ολόκληρα φρούτα λιγότερο συχνά σε σύγκριση με όσους δεν είχαν αυτά τα προβλήματα υγείας.

Τα ευρήματα για την κατανάλωση φυσικού χυμού, ωστόσο, ήταν πιο σύνθετα:

Υψηλή χοληστερίνη: Όσοι είχαν υψηλή χοληστερόλη κατανάλωναν κατά μέσο όρο μικρότερες ποσότητες χυμού.

Ιστορικό εμφράγματος: Όσοι είχαν υποστεί έμφραγμα σημείωσαν υψηλότερη κατανάλωση χυμού.

Υπέρταση και εγκεφαλικό: Δεν παρατηρήθηκε σαφές μοτίβο για τα άτομα με υψηλή πίεση ή ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου.

Κατά μέσο όρο, οι συμμετέχοντες στην έρευνα κατανάλωναν ολόκληρα φρούτα 1,06 φορές την ημέρα, ενώ έπιναν χυμό περίπου 0,3 φορές την ημέρα.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης, ο Dr. Rab Nawaz, νευρολόγος και ειδικός στα εγκεφαλικά επεισόδια (ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη), ανέφερε ότι τα ευρήματα «συνάδουν με τις υπάρχουσες γνώσεις σχετικά με τα οφέλη των τροφών που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, αν και η μελέτη δεν μπορεί να αποδείξει ότι η αυξημένη κατανάλωση φρούτων προλαμβάνει απαραίτητα την καρδιοπάθεια».

Από την πλευρά της, η Jennifer Pallian, κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος (RD, BSc), η οποία επίσης δεν συμμετείχε στην έρευνα, συμφώνησε σημειώνοντας ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν εκπληκτικά. «Για παράδειγμα, μια μεγάλη προοπτική μελέτη σε περισσότερους από 450.000 ενήλικες στην Κίνα έδειξε ότι όσοι κατανάλωναν φρέσκα φρούτα καθημερινά είχαν 40% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου και 34% χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρών στεφανιαίων επεισοδίων, σε σύγκριση με όσους σπάνια ή ποτέ δεν έτρωγαν φρέσκα φρούτα», δήλωσε η ειδικός στο Medical News Today.

«Αυτό που βρήκα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη μελέτη ήταν ότι η σχέση μεταξύ κατανάλωσης χυμού και καρδιαγγειακής υγείας ήταν λιγότερο σταθερή. Αφού λήφθηκαν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, το μόρφωση, το εισόδημα και το κάπνισμα, σημαντικές διαφορές στη συχνότητα κατανάλωσης χυμού παρέμειναν μόνο για την υψηλή χοληστερίνη και το έμφραγμα», πρόσθεσε.

Γιατί τα ολόκληρα φρούτα υπερέχουν των χυμών

Κατά τη διαδικασία παρασκευής χυμού (στύψιμο), ένα μεγάλο μέρος των φυτικών ινών από τη σάρκα του φρούτου χάνεται. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι φυτικές ίνες συμβάλλουν ενεργά τόσο στη ρύθμιση της χοληστερίνης όσο και στη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα.

Ωστόσο, η πλειονότητα του πληθυσμού — σχεδόν το 90% — δεν καλύπτει τις συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες φρούτων και λαχανικών που ορίζουν οι σύγχρονες διατροφικές οδηγίες για μια ισορροπημένη διατροφή. Σε μια διατροφή 2.000 θερμίδων, οι ειδικοί συνιστούν την κατανάλωση περίπου 2 φλιτζανιών φρούτων την ημέρα.

Τα ολόκληρα φρούτα περιέχουν επίσης ορισμένες πολυφαινόλες και θρεπτικά συστατικά σε υψηλότερες συγκεντρώσεις.

Παρόλα αυτά, τα επιστημονικά δεδομένα για τους φυσικούς χυμούς φρούτων παραμένουν συγκρατημένα: ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι, όταν καταναλώνονται με μέτρο, μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη για την υγεία.

Προγενέστερες μελέτες έχουν αναδείξει τη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης χυμού φρούτων και του καρδιαγγειακού κινδύνου. Μια μεγάλη ολλανδική μελέτη διαπίστωσε ότι η μέτρια κατανάλωση 100% φυσικού χυμού (έως 7 μικρά ποτήρια την εβδομάδα) συσχετίστηκε με σημαντικά μειωμένο κίνδυνο εμφανίσεως καρδιαγγειακών και στεφανιαίων νοσημάτων.

Οι συστάσεις για την κατανάλωση φρούτων ή χυμών διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, την κατάσταση της υγείας και τις ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες (όπως στην περίπτωση των ατόμων με διαβήτη), επομένως δεν υπάρχει μια οριζόντια προσέγγιση που να ταιριάζει σε όλους.

Μια άλλη μελέτη έδειξε ότι η ημερήσια κατανάλωση μίας κανονικής μερίδας 100% φυσικού χυμού (περίπου 180-240 ml) συνδέθηκε με μια μικρή αύξηση του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) σε παιδιά ηλικίας 1-6 ετών, αλλά δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχη συσχέτιση σε παιδιά και εφήβους 7–18 ετών.

«Παρόλο που τα ευρήματα αυτά δεν αποδεικνύουν αιτιώδη συνάφεια, προσφέρουν ισχυρές ενδείξεις για τη σχέση μεταξύ της κατανάλωσης φρέσκων φρούτων και της καρδιαγγειακής υγείας», ανέφερε η διατροφολόγος Jennifer Pallian, RD.

Τι κερδίζουμε τρώγοντας ολόκληρα φρούτα αντί να πίνουμε τον χυμό τους

«Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των ολόκληρων φρούτων είναι η υψηλή περιεκτικότητά τους σε διαιτητικές ίνες, ένα μεγάλο μέρος των οποίων απομακρύνεται κατά την μετατροπή τους σε χυμό. Για παράδειγμα, ένα φλιτζάνι καθαρισμένο πορτοκάλι περιέχει 3,6 γραμμάρια φυτικών ινών, σε σύγκριση με μόλις 0,5 γραμμάρια που περιέχονται σε ένα φλιτζάνι 100% φυσικού χυμού πορτοκαλιού», εξήγησε η ειδικός.

Αναφορικά με τη συμβολή των φυτικών ινών στην υγεία της καρδιάς, τη ρύθμιση της χοληστερίνης και τη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης, η ίδια επισημαίνει: «Οι φυτικές ίνες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το καρδιαγγειακό σύστημα. Οι διαλυτές φυτικές ίνες βοηθούν στη μείωση της κακής χοληστερόλης (LDL), καθώς δεσμεύουν τα χολικά άλατα στο πεπτικό σύστημα και αυξάνουν την αποβολή τους. Παράλληλα, συμβάλλουν στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων πίεσης του αίματος, τη μείωση των φλεγμονών και τη διαχείριση του σωματικού βάρους — παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο».

«Τα ολόκληρα φρούτα ενισχύουν επίσης το αίσθημα του κορεσμού και περιέχουν ευεργετικές φυτικές ενώσεις που υποστηρίζουν την υγεία των αιμοφόρων αγγείων. Παρόλο που ο 100% φυσικός χυμός προσφέρει βιταμίνες και μέταλλα, τα ολόκληρα φρούτα αποτελούν γενικά την καλύτερη καθημερινή επιλογή», πρόσθεσε η Nawaz.

«Αυτό υποδηλώνει ότι η φυσική δομή του φρούτου — συμπεριλαμβανομένων των σώων κυτταρικών τοιχωμάτων και της διαδικασίας της μασήσεως — παίζει καθοριστικό ρόλο στο αίσθημα πληρότητας. Βοηθώντας τους ανθρώπους να νιώθουν πιο χορτάτοι, τα ολόκληρα φρούτα υποστηρίζουν τον έλεγχο του βάρους, που αποτελεί έναν ακόμη κρίσιμο παράγοντα για την υγεία της καρδιάς», δήλωσε η Jennifer Pallian, RD.

Η Pallian υπογράμμισε επίσης ότι τα ολόκληρα φρούτα περιέχουν ειδικά θρεπτικά συστατικά που ονομάζονται μη εκχυλίσιμες πολυφαινόλες (NEPP). Αυτές οι ενώσεις είναι συνδεδεμένες με τις φυτικές ίνες και μεταφέρονται στο παχύ έντερο, όπου τα ωφέλιμα βακτήρια του μικροβιώματος τις διασπούν σε δραστικές ουσιαστικές ενώσεις.

Οι ενώσεις αυτές προστατεύουν την καρδιά μειώνοντας τη χοληστερίνη, χαμηλώνοντας την αρτηριακή πίεση και εμποδίζοντας τη συσσώρευση αθηρωματικής πλάκας στα αγγεία.

Ωστόσο, η ειδικός εφιστά την προσοχή να μην δαιμονοποιείται ο 100% φυσικός χυμός φρούτων χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή συντηρητικών. «Παρ’ όλα αυτά, ο χυμός εξακολουθεί να έχει υψηλή διατροφική αξία. Ορισμένα καροτενοειδή και πολυφαινόλες ενδέχεται να είναι πιο άμεσα απορροφήσιμα από τον χυμό σε σύγκριση με τα ολόκληρα φρούτα. Επιπλέον, προηγούμενες έρευνες υποδεικνύουν ότι η κατανάλωση έως και 200 ml χυμού ημερησίως μπορεί να προσφέρει ορισμένα καρδιαγγειακά οφέλη», καταλήγει η ίδια.

Τι δεν μπορεί να αποδείξει η μελέτη

Η μελέτη ήταν παρατηρησιακή και διασταυρούμενη (cross-sectional), γεγονός που σημαίνει ότι κατέγραψε μόνο μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και δεν παρακολούθησε τους συμμετέχοντες μακροπρόθεσμα σε βάθος μηνών ή ετών.

«Ως εκ τούτου, δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί εάν η μειωμένη κατανάλωση φρούτων συνέβαλε στην εμφανιση καρδιαγγειακών νοσημάτων ή εάν τα άτομα άλλαξαν τις διατροφικές τους συνήθειες μετά τη διάγνωση. Επιπλέον, η μελέτη μέτρησε τη συχνότητα κατανάλωσης φρούτων και χυμών και όχι τη συγκεκριμένη ποσότητα, καθιστώντας αδύνατη τη σύγκριση των καρδιαγγειακών αποτελεσμάτων σε διαφορετικά επίπεδα πρόσληψης», ανέφερε η Pallian.

Τα οφέλη που αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες ήταν επίσης αυτοαναφερόμενα, επομένως τα ευρήματα υποδεικνύουν συσχέτιση (association) και όχι αιτιώδη συνάφεια (causation). Συνεπώς, τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι η κατανάλωση λιγότερων φρούτων προκαλεί καρδιακές παθήσεις.

Η ειδικός εξήγησε ότι, από τη φύση τους, οι αυτοαναφορές μπορούν να επηρεαστούν από ανακριβή ανάκληση μνήμης ή σύγχυση, ειδικά όταν πρόκειται για τη δήλωση 100% φυσικού χυμού φρούτων έναντι φρουτοποτών με προσθήκη ζάχαρης. Επισήμανε επίσης ότι το δείγμα των συμμετεχόντων δεν ήταν αντιπροσωπευτικό του συνολικού πληθυσμού των ΗΠΑ, γεγονός που περιορίζει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων.

«Άλλοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής άσκησης, του σωματικού βάρους και του συνολικού διατροφικού προτύπου, θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν τα αποτελέσματα. Επίσης, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν οι συμμετέχοντες άλλαξαν τις διατροφικές τους συνήθειες αφού εμφάνισαν καρδιαγγειακά προβλήματα», πρόσθεσε ο Nawaz.

Πώς να εντάξετε περισσότερα φρούτα στην διατροφή σας

Ο Nawaz έδωσε ορισμένες πρακτικές συμβουλές για όσους δεν τρώνε φρούτα επειδή δεν τους αρέσει η υφή τους. Η ειδικός προτείνει εναλλακτικές λύσεις κατανάλωσης διατηρώντας παράλληλα τα θρεπτικά τους συστατικά: «Συνιστώ να δοκιμάσετε smoothies που παρασκευάζονται με ολόκληρα φρούτα αντί για σουρωμένους χυμούς, καθώς η ανάμειξη στο μπλέντερ διατηρεί μεγάλο μέρος των φυτικών ινών. Ο πολτός μήλου χωρίς ζάχαρη, οι λιωμένες μπανάνες, τα μαλακά μούρα και τα μαγειρεμένα φρούτα αποτελούν επιπλέον πρακτικές επιλογές. Ο στόχος είναι να γίνει η κατανάλωση φρούτων εύκολη και βιώσιμη, χωρίς να χάνονται άδικα τα διατροφικά τους οφέλη».

«Τα smoothies που φτιάχνονται αναμιγνύοντας ολόκληρο το βρώσιμο μέρος του φρούτου μπορούν να προσφέρουν μια πρακτική μέση λύση για όσους δυσκολεύονται με την υφή των ολόκληρων φρούτων. Προσφέρουν μια πιο διαχειρίσιμη ρευστότητα, ενώ διατηρούν περισσότερες φυτικές ίνες σε σύγκριση με τον χυμό», ανέφερε η Pallian.

Ωστόσο, η ίδια επισήμανε ότι τα smoothies δεν είναι διατροφικά ισοδύναμα με την κατανάλωση ολόκληρων φρούτων. «Σε μια μελέτη που συνέκρινε ολόκληρα μήλα, πολτό μήλου και χυμό μήλου, τα ολόκληρα μήλα προκάλεσαν μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού από ό,τι ο πολτός ή ο χυμός. Αυτό υποδηλώνει ότι η δομή του ολόκληρου φρούτου και η διαδικασία της μάσησης ενδέχεται να προσφέρουν πρόσθετα οφέλη στη ρύθμιση της όρεξης, γεγονός που συμβάλλει στη διαχείριση του σωματικού βάρους — έναν σημαντικό παράγοντα για την υγεία της καρδιάς», δήλωσε.

Όσον αφορά την επιλογή πιο υγιεινών επιλογών χυμού, ο Nawaz ανέφερε ότι ο 100% φυσικός χυμός φρούτων χωρίς προσθήκη ζάχαρης είναι η καλύτερη επιλογή και ότι, ιδανικά, οι ποσότητες πρέπει να διατηρούνται μέτριες, γύρω στα 120 ml.

«Προγενέστερες έρευνες που αναφέρονται στην αρχική μελέτη υποδηλώνουν ότι η κατανάλωση έως και 200 ml χυμού την ημέρα ενδέχεται να προσφέρει ορισμένα καρδιαγγειακά οφέλη. Ωστόσο, επειδή η αποχύμωση αφαιρεί το μεγαλύτερο μέρος των φυτικών ινών, ο χυμός δεν πρέπει να θεωρείται διατροφικά ισοδύναμος με το ολόκληρο φρούτο», εξήγησε η Pallian.