Η μείωση του αλατιού είναι από τις πρώτες συμβουλές που ακούμε όταν θέλουμε να προστατεύσουμε την καρδιά μας. Ωστόσο, υπάρχει μια ακόμη αλλαγή στον τρόπο ζωής που μπορεί να έχει ακόμη μεγαλύτερη επίδραση στην αρτηριακή πίεση: η απώλεια βάρους. Οι ειδικοί της Mayo Clinic επισημαίνουν ότι η διαχείριση της υπέρτασης δεν εξαρτάται από έναν μόνο παράγοντα, αλλά από ένα σύνολο καθημερινών συνηθειών. Από τη σωματική δραστηριότητα και τη διατροφή μέχρι τον ύπνο και τη διαχείριση του στρες, ανακαλύψτε 10 τρόπους που μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση της πίεσης.

Αρτηριακή πίεση: Πώς μπορείτε να τη μειώσετε με φυσικό τρόπο

Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να προστατεύσουν την υγεία της καρδιάς τους και να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών προβλημάτων, όπως το έμφραγμα και το εγκεφαλικό. Εκτός από την ιατρική παρακολούθηση, υπάρχουν αλλαγές στην καθημερινότητα που μπορούν να συμβάλουν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Σε ενημέρωσή τους τον Ιούλιο του 2026, οι ειδικοί της Mayo Clinic υπογραμμίζουν τη σημασία των αλλαγών στον τρόπο ζωής για την αντιμετώπιση της υπέρτασης. Η υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της πίεσης σε φυσιολογικά επίπεδα και να περιορίσει τον κίνδυνο εμφάνισης της πάθησης. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγετε τη φαρμακευτική αγωγή, εφόσον αυτή κρίνεται απαραίτητη από τον γιατρό σας.

Ανάλογα με το ιστορικό και τις τιμές της αρτηριακής πίεσης, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί ή να προληφθεί η υπέρταση με αλλαγές στον τρόπο ζωής, χωρίς να χρειαστεί φαρμακευτική αγωγή. Η υψηλή αρτηριακή πίεση χαρακτηρίζεται από σταθερά αυξημένες τιμές και συχνά δεν παρουσιάζει εμφανή συμπτώματα.

Σύμφωνα με το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς (British Heart Foundation – BHF), για τους περισσότερους ανθρώπους η υπέρταση διαγιγνώσκεται όταν οι μετρήσεις στο ιατρείο είναι σταθερά πάνω από 140/90 mmHg. Εάν παραμείνει αρρύθμιστη, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως προβλήματα στην όραση, νεφρική και καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά και αγγειακή άνοια.

Οι αρτηρίες διαθέτουν φυσιολογικά ελαστικά τοιχώματα, τα οποία επιτρέπουν στο αίμα να κυκλοφορεί ομαλά. Όταν, όμως, η αρτηριακή πίεση παραμένει υψηλή για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα αγγεία και να συμβάλει στη σκλήρυνση και τη στένωσή τους. Παράλληλα, ευνοείται η συσσώρευση αθηρωματικής πλάκας στα τοιχώματά τους, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου.

10 τρόποι για να κρατήσετε την αρτηριακή πίεση υπό έλεγχο, σύμφωνα με ειδικούς

Προσέξτε το βάρος και την περίμετρο της μέσης σας

Μετρήστε την πίεσή σας στο σπίτι

Ασκηθείτε τακτικά και παραμείνετε δραστήριοι

Μειώστε το νάτριο (αλάτι) στη διατροφή σας

Διαχειριστείτε το στρες

Υιοθετήστε μια υγιεινή διατροφή

Αποφύγετε το κάπνισμα και το άτμισμα

Ελέγξτε τη χοληστερόλη και το σάκχαρό σας

Περιορίστε το αλκοόλ

Εξασφαλίστε έναν ποιοτικό ύπνο

Προσέξτε το βάρος και την περίμετρο της μέσης σας

Όλοι γνωρίζουμε ότι η αποφυγή του αλκοόλ και η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών είναι καθοριστικής σημασίας, ωστόσο οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι «η απώλεια βάρους σε υπέρβαρα άτομα αποτελεί τον ισχυρότερο παράγοντα τρόπου ζωής που μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση». Επιπλέον, τονίζουν ότι «όσο μεγαλύτερη είναι η περίμετρος της μέσης, τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος εμφάνισης προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της υπέρτασης».

Μετρήστε την πίεσή σας στο σπίτι

Μπορείτε να προμηθευτείτε ένα πιεσόμετρο σπιτιού χωρίς ιατρική συνταγή από τα περισσότερα φαρμακεία ή καταστήματα ιατρικών ειδών. Θυμηθείτε, ωστόσο, ότι οι τακτικές επισκέψεις σε επαγγελματία υγείας παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι για τη σωστή ρύθμιση της πίεσης.

Ασκηθείτε τακτικά και παραμείνετε δραστήριοι

Η σωματική άσκηση μπορεί να μειώσει αισθητά την υψηλή πίεση — και όχι, δεν χρειάζεται να τρέξετε μαραθώνιο. Δραστηριοποιηθείτε με όποιον τρόπο μπορείτε· αν αυτό σημαίνει περπάτημα, ξεκινήστε με αυτό, καθώς λίγη κίνηση είναι πάντα καλύτερη από την αδράνεια. Στοχεύστε σε 75 λεπτά έντονης αερόβιας άσκησης ή 150 λεπτά μέτριας σωματικής δραστηριότητας την εβδομάδα. Μην αγχώνεστε αν δεν τα καταφέρνετε αμέσως· κάντε ό,τι μπορείτε.

Μειώστε το νάτριο (αλάτι) στη διατροφή σας

Περιορίστε την πρόσληψη νατρίου στα 2.300 χιλιοστόγραμμα (mg) την ημέρα ή λιγότερο. Για τους περισσότερους ενήλικες, μάλιστα, ο περιορισμός στα 1.500 mg ημερησίως είναι ακόμη πιο ωφέλιμος, καθώς μπορεί να μειώσει την υψηλή πίεση κατά περίπου 5 έως 6 mm Hg.

Διαχειριστείτε το στρες

Το χρόνιο άγχος συμβάλλει στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Αν και είναι πιο εύκολο στα λόγια παρά στην πράξη, δοκιμάστε τον διαλογισμό, τις ασκήσεις βαθιάς αναπνοής ή οποιαδήποτε δραστηριότητα σας βοηθά να χαλαρώνετε και να αποφορτίζεστε.

Υιοθετήστε μια υγιεινή διατροφή

Όταν προσπαθείτε να χάσετε βάρος, εστιάστε σε τροφές που προσφέρουν σταθερή ενέργεια, βιταμίνες και μέταλλα. Προτιμήστε δημητριακά ολικής άλεσης, φρούτα, λαχανικά και γαλακτοκομικά χαμηλών λιπαρών. Περιορίστε τα κορεσμένα και trans λιπαρά, καθώς και τη χοληστερόλη, δίνοντας προτεραιότητα σε θρεπτικά συστατικά όπως το κάλιο, το ασβέστιο, το μαγνήσιο και οι φυτικές ίνες.

Αποφύγετε το κάπνισμα και το άτμισμα

Ένα από τα καλύτερα δώρα που μπορείτε να κάνετε στην καρδιά σας είναι να μείνετε μακριά από τον καπνό και τα προϊόντα νικοτίνης — συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τσιγάρων (vaping). Ο καπνός και η νικοτίνη αυξάνουν την αρτηριακή πίεση. Αν χρειάζεστε βοήθεια για να το κόψετε, συζητήστε με τον γιατρό σας για διαθέσιμα προγράμματα ή θεραπείες διακοπής καπνίσματος.

Ελέγξτε τη χοληστερόλη και το σάκχαρό σας

Το αυξημένο σάκχαρο στο αίμα και τα υψηλά επίπεδα της «κακής» (non-HDL) χοληστερόλης δεν επηρεάζουν άμεσα την πίεση, αυξάνουν όμως σημαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Η non-HDL χοληστερόλη υπολογίζεται αφαιρώντας την «καλή» (HDL) χοληστερόλη από τη συνολική σας χοληστερόλη.

Περιορίστε το αλκοόλ

Αποφύγετε την καθημερινή κατανάλωση αλκοόλ — όσο λιγότερο πίνετε, τόσο το καλύτερο. Ένα τυπικό ποτό αντιστοιχεί σε περίπου 350 ml μπύρας, 150 ml κρασιού ή 45 ml ποτού υψηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ.

Εξασφαλίστε έναν ποιοτικό ύπνο

Οι ενήλικες πρέπει να στοχεύουν σε 7 έως 9 ώρες ύπνου κάθε βράδυ. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στον ύπνο, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, καθώς ο ύπνος κάτω από 7 ώρες κάθε βράδυ για εβδομάδες μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αρτηριακή πίεση.

Η Mayo Clinic καθησυχάζει όσους ανησυχούν: «Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής απαιτούν χρόνο και ορισμένες ημέρες μπορεί να φαίνονται δύσκολες. Ζητήστε την υποστήριξη της οικογένειας ή των φίλων σας όποτε τη χρειάζεστε. Η στήριξη μπορεί να πάρει πολλές μορφές — από το να σας συνοδεύσουν σε μια ιατρική εξέταση μέχρι το να γυμναστούν μαζί σας για να διατηρήσετε την πίεσή σας σε χαμηλά επίπεδα».

Πώς οι ανθυγιεινές συνήθειες επηρεάζουν την υγεία μας

Συχνά, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, υιοθετούμε συνήθειες που επιβαρύνουν την υγεία μας. Η αρχή μπορεί να γίνει με την έλλειψη ύπνου, ενώ το άγχος της καθημερινότητας κάνει ακόμη πιο δύσκολη την ξεκούραση. Η κούραση που συσσωρεύεται επηρεάζει και τη διατροφή μας, καθώς το μαγείρεμα μοιάζει κουραστικό και το γρήγορο, πρόχειρο φαγητό γίνεται πιο εύκολη επιλογή.

Παράλληλα, μπορεί να παραλείπουμε την προετοιμασία του μεσημεριανού μας γεύματος και να καταφεύγουμε σε έτοιμα, επεξεργασμένα τρόφιμα. Τα φρούτα και τα λαχανικά συχνά μένουν εκτός του καθημερινού μας προγράμματος, καθώς επιλέγουμε λύσεις που απαιτούν λιγότερο χρόνο και κόπο.

Σταδιακά, οι μικρές αυτές επιλογές γίνονται καθημερινότητα και δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο που δεν είναι εύκολο να σπάσει. Είναι, ωστόσο, μια κατάσταση που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι και δεν χρειάζεται να αισθάνεστε ότι είστε οι μόνοι.

Πότε πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό για την αρτηριακή πίεση

Αν ανησυχείτε για την αρτηριακή πίεση σας ή υποψιάζεστε ότι μπορεί να είναι αυξημένη, μην το αγνοήσετε — μιλήστε με τον προσωπικό σας ιατρό ή κάποιον άλλο εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας. Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά, ωστόσο δεν έχουν το ίδιο αποτέλεσμα σε όλους, και ορισμένοι άνθρωποι εξακολουθούν να χρειάζονται φαρμακευτική αγωγή.

Μόνο ένας κλινικός ιατρός μπορεί να αξιολογήσει τι είναι κατάλληλο για εσάς και να προτείνει ένα εξατομικευμένο πλάνο αντιμετώπισης, προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες υγείας.