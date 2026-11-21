Το αν είστε το μεγαλύτερο ή το μικρότερο παιδί στην οικογένεια ίσως να μην επηρεάζει μόνο τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώσατε, αλλά και ορισμένες πτυχές της υγείας σας. Νέα επιστημονική μελέτη εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στη σειρά γέννησης και την εμφάνιση περισσότερων από 500 παθήσεων, εντοπίζοντας τέσσερις καταστάσεις που εμφανίζονται συχνότερα στα πρωτότοκα παιδιά.

Εάν είστε το πρώτο παιδί στην οικογένεια, μπορεί να είστε πιο ευάλωτοι σε 4 παθήσεις, σύμφωνα με μελέτη

Επιστημονική μελέτη δείχνει ότι τα πρωτότοκα παιδιά ενδέχεται να αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για ορισμένες διαταραχές της υγείας, συμπεριλαμβανομένου του αυτισμού και της ΔΕΠΥ (ADHD). Παρόλο που η σειρά γέννησης δεν αποτελεί άμεση αιτία, φαίνεται πως είναι ένας από τους οικογενειακούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία.

Όσοι έχουν κάνει κάποιο τεστ δημοφιλούς ψυχολογίας για το πώς η σειρά γέννησης διαμορφώνει την προσωπικότητα ή τις σχέσεις, γνωρίζουν ήδη τα στερεότυπα που συνοδεύουν το μεγαλύτερο, το μεσαίο ή το μικρότερο παιδί.

Σε πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό Nature, ερευνητές από τα Πανεπιστήμια του Σικάγου και Κολούμπια εξέτασαν κατά πόσο η σειρά γέννησης στην οικογένεια επηρεάζει τον κίνδυνο εμφανίσεων ορισμένων παθήσεων.

Οι 4 παθήσεις που συνδέονται με τα πρωτότοκα παιδιά

Οι ερευνητές ανέλυσαν μια εκτεταμένη βάση δεδομένων ασφαλιστικών προγραμμάτων στις ΗΠΑ, μελετώντας ζεύγη αδελφών και τον κίνδυνο εμφάνισης για περισσότερες από 500 ασθένειες. Ανακάλυψαν ότι τα πρωτότοκα παιδιά έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν τις ακόλουθες 4 παθήσεις:

Αυτισμό (26%)

Τροφικές αλλεργίες (20%)

Αλλεργική ρινίτιδα / Πυρετό εκ χόρτου (9%)

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) (7%)

Παράλληλα, τα δευτερότοκα παιδιά εμφάνισαν αυξημένο κίνδυνο για άλλες καταστάσεις. Ήταν πιο πιθανό να παρουσιάσουν διαταραχές χρήσης ουσιών (19%) και γαστρεντερολογικές παθήσεις (14%) σε σχέση με τα μεγαλύτερα αδέλφια τους.

Για να εξαλείψουν πιθανές μεροληψίες (biases), οι ερευνητές προχώρησαν σε δύο τύπους συγκρίσεων: σύγκριναν παρόμοια ζεύγη αδελφών από διαφορετικές οικογένειες (σταθμίζοντας παράγοντες όπως η ηλικία και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο) και στη συνέχεια σύγκριναν αδέλφια μέσα στην ίδια οικογένεια.

Τα ευρήματα της μελέτης δεν σημαίνουν ότι το να είστε πρωτότοκο παιδί προκαλεί αυτόματα την εμφάνιση αυτών των παθήσεων, ούτε ότι τα μικρότερα αδέλφια προστατεύονται από αυτές. Αντίθετα, υποδεικνύουν ότι η σειρά γέννησης αποτελεί έναν από τους πολλούς οικογενειακούς παράγοντες που σχετίζονται με την υγεία.

Τι μπορεί να εξηγεί τη σύνδεση μεταξύ σειράς γέννησης και κινδύνου εμφάνισης ασθενειών

Η μελέτη δεν εξέτασε τους λόγους για τους οποίους η σειρά γέννησης ενδέχεται να συνδέεται με διάφορες καταστάσεις υγείας, αφήνοντας ασαφείς τις αιτίες αυτών των διαφορών. Προς το παρόν, τα ευρήματα παρέχουν μια συνολική εικόνα για το πώς ο κίνδυνος εκδήλωσης νοσημάτων μπορεί να διαφέρει ανάμεσα σε αδέλφια.

«Τα αδέλφια διαφορετικής ηλικίας στην ίδια οικογένεια παρουσιάζουν διαφορετικούς κινδύνους υγείας, ακόμη κι αν αυτές οι διαφορές γίνονται ορατές μόνο μέσα από πολύ μεγάλα σύνολα δεδομένων», δήλωσε ο Andrey Rzhetsky, PhD, καθηγητής ιατρικής στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Σικάγο και ερευνητής που συμμετείχε στην μελέτη.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κατανόηση αυτών των διαφορών θα μπορούσε μελλοντικά να οδηγήσει σε «προληπτικές προσεγγίσεις που διαφοροποιούνται για τα πρωτότοκα και τα δευτερότοκα παιδιά».

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι τα αδέλφια με μικρή ηλικιακή διαφορά φάνηκε να διαθέτουν μεγαλύτερη προστασία απέναντι σε πολλές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αλλεργιών και του άσθματος, ανέφερε ο Rzhetsky. Ένας ακόμα «σημαντικός προγνωστικός παράγοντας» για τις παιδικές ασθένειες, πρόσθεσε, είναι η ηλικία των γονέων κατά τη στιγμή της σύλληψης.

Προγενέστερες μελέτες έχουν εξετάσει πώς η γενετική και οι κοινοί περιβαλλοντικοί παράγοντες ενδέχεται να επηρεάζουν την υγεία των αδελφών. Ειδικότερα, οι αλλεργίες και το άσθμα έχουν συνδεθεί και στο παρελθόν με τη σειρά γέννησης. Ορισμένοι ερευνητές μελετούν επίσης πιθανές συνδέσεις ανάμεσα στη σειρά γέννησης και τη νευροανάπτυξη, στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως σε καταστάσεις όπως ο αυτισμός και το ΔΕΠΥ (ADHD).