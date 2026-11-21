Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Νέες προσλήψεις και χωρίς πτυχίο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Από αύριο οι αιτήσεις – Ποιες ειδικότητες αφορά