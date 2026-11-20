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Απόψε στις 21:00 στο νέο επεισόδιο της αστυνομικής κωμωδίας του Alpha «Φόνοι στο Καμπαναριό» o Άγγελος μεταμφιέζεται σε μοναχό και μπαίνει στη μονή της Οσίας Υπομονής ενώ παράλληλα Σοφιανός και Τσακαλάκης ανακαλύπτουν επιτέλους την ταυτότητα του δολοφόνου.

Ξέροντας πλέον πού έχουν μεταφερθεί οι μοναχές, ο Άγγελος αναλαμβάνει δράση, καταφέρνοντας να βρεθεί ανάμεσά τους και μάλιστα χωρίς εκείνες να μπορούν να τον αντιληφθούν.

Απ’ την άλλη, ο Σοφιανός και ο Τσακαλάκης αναζητούν τον δολοφόνο στη γειτονιά του, σίγουροι πως είναι πλέον στα ίχνη του.

Και ενώ οι μοναχές μας ρίχνουν το βάρος τους στο πώς θα ξεφορτωθούνε τα μυρμήγκια που έχουν φωλιάσει στην κουζίνα τους, ο Άγγελος είναι έτοιμος να ξεφορτωθεί εκείνες…

Δείτε εδώ τα sneaks του αποψινού επεισοδίου:

Νέα μονή. Νέοι ύποπτοι. Ίδιες σουρεάλ καταστάσεις!

Δείτε εδώ το trailer: